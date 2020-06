Herzebrock-Clarholz (WB). Bei einer Messerstecherei in einer Unterkunft Werksarbeiter der Fleischindustrie in Herzebrock-Clarholz (Kreis Gütersloh) ist am Samstagabend ein 21-jähriger Rumäne schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Bielefeld ermitteln mit einer Mordkommission wegen versuchtem Totschlags.