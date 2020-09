Die Frauen waren sich nach Auskunft der Polizei am Samstag gegen 17.50 Uhr auf der Möhler Straße in ihren Autos entgegengekommen. In einer Kurve stießen die Fahrzeuge aus noch ungeklärter Ursache frontal zusammen.

Zeugen informierten unmittelbar den Rettungsdienst. Die 71-jährige Herzebrock-Clarholzerin verstarb trotz notärztlicher Behandlung noch an der Unfallstelle. Die 25-jährige Opel-Fahrerin aus Herzebrock-Clarholz wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus geflogen.

Neben der polizeilichen Unfallaufnahme erschien noch vor Ort ein Sachverständiger für die Verkehrsunfallaufnahme. Angehörige der Verstorbenen wurden von ehrenamtlichen Mitarbeitern der Notfallseelsorge Gütersloh betreut.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie wurden zur Unfallrekonstruktion sichergestellt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich um die Unfallstelle für etwa fünf Stunden komplett gesperrt.