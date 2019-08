Kunststoffabfälle geraten in Brand

Langenberg (WB). Bei der Firma UK Industrieleistung in Langenberg-Benteler ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Es waren offenbar mehrere Container in Brand geraten. Die Feuerwehr verhinderte durch ihren Einsatz ein Übergreifen der Flammen auf die Betriebsgebäude des Dienstleisters in der Aluminium- und Kunststoffverarbeitung. Als die Löschzüge Langenberg, Benteler und Mastholte eintrafen, hatten sich an der Vornholzstraße bereits große Rauchwolken gebildet. Ein Mitarbeiter zog sich bei einem Löschversuch leichtere Verbrennungen zu, ansonsten wurde niemand verletzt.