Von Waltraud Leskovsek

Hoch oben auf der Hebebühne vor der großen Tanne trug es in klaren Worten den Wiedenbrücker Prolog vor. Die Turmbläser Bruno Sandhäger und Luzie Igelhorst begrüßten den himmlischen Besuch im Anschluss auf der Christkindlmarktbühne, wo das Christkind nun den Nürnberger Prolog vorlas. In dem heißt es so schön: »Vergesst nicht, wer alles schon hat, der braucht nichts geschenkt, denkt an die Armen in der Welt«.

Nur selten oberhalb des Mains zu Besuch

Wiedenbrücks Engelchen Leni begrüßte ihr großes Vorbild mit kecken Worten: »Mensch Christkind, was ist das schön, dich froh und gesund hier wiederzusehen. Gut siehst du aus, dein Kleid steht dir prächtig, also ganz ehrlich, ich freue mich mächtig.« Dicht gedrängt standen besonders die Kinder mit strahlenden Augen vor der Bühne. Bürgermeister Theo Mettenborg sprach von einem glanzvollen Moment und dass er glücklich sei, das Nürnberger Christkind mit seinem Gefolge in Wiedenbrück begrüßen zu können.

Dicht gedrängt verfolgen kleine und große Gäste den Besuch des Nürnberger Christkindes in Wiedenbrück.

Klaus Westermann vom Gewerbevereinsvorstand ist sich darüber im Klaren, dass es nördlich der Mainlinie etwas ganz Besonderes ist, dass das Nürnberger Christkind einen Weihnachtsmarkt besucht. Doch in Rheda-Wiedenbrück hat der Besuch inzwischen eine lange Tradition. Nach der Begrüßung auf der Bühne, die durch festliche Klänge des CVJM-Posauenchors begleitet wurde, machten sich Christkind und Engelchen auf zum historischen Karussell. Vielen Kindern schenkten sie Freikarten für eine Fahrt, und so manches Mal mussten sie in Kameras lächeln. Die beiden genossen sichtlich das Bad in der Menge. Im Karussell drehten sie einige Runden und vergaßen dabei nicht, den Kindern und Erwachsenen zuzuwinken. Abends gab es das traditionelle Festessen im Ratskeller.

Erstmals fand die Organisation des Besuches ohne Heiner Wegener statt. Doch seine beiden Söhne Andreas und Edgar haben das Erbe angetreten und sind nun für den Christkindbesuch zuständig.

Kontakt zu Menschen macht selbstbewusst

Zum zweiten Mal in Folge war es Rebecca Ammon, die Nürnbergs Symbolfigur verkörpert. Sie sei gerne wieder nach Wiedenbrück gekommen, weil es schön und heimelig sei. Ihre Eltern Renate und Ronald hatte die 18-Jährige dabei. Auch sie konnten die Zeit genießen und waren sich einig, dass diese Aufgabe ihre Tochter in vielen Dingen gestärkt hat. Das bestätigte die Gymnasiastin. Sie sei selbstbewusster geworden und hätte gelernt, mit allen Menschen zu reden, egal wo sie herkommen und wer sie sind. Vieles hätte sie von ihren unzähligen Terminen mitgenommen und besonders die Besuche in Krankenhäusern und Seniorenpflegeheimen hätten sie intensiv erlebt.

In Wiedenbrück besuchte sie das Seniorenheim von St. Aegidius, und ein älterer, an Demenz erkrankter Herr hätte nach einem Jahr plötzlich wieder ein paar Worte gesagt, als er das Christkind sah. »Das sind Momente, die haften bleiben und glücklich machen«, erzählte Rebecca Ammon. Viele Wunschzettel würden bei ihr ankommen, und neben Spielzeug würden sich auch manche Kinder wünschen, dass es Frieden gibt oder die Familie zusammenbleibt. Und was wünscht sich ein Christkind zu Weihnachten? »Ich wünsche mir weiße Weihnachten und ein Leben ohne Gewalt.«