Alle Chöre singen gemeinsam: Das ist einer der Höhepunkte des Weihnachtskonzerts am Ratsgymnasium. Die Leitung liegt in den Händen der Musiklehrerin Annika Henning.

Das Moderatorinnenduo mit gleichklingenden Namen führte durch das Programm des Weihnachtskonzerts am Ratsgymnasium. Für die Veranstaltung hatten auch dieses Jahr verschiedene musikalische Gruppen weihnachtliche Stücke eingeübt. Sie waren neu zusammengesetzt, so wie der Unterstufenchor, und auch erfahren, wie die Musik-Box. Alle begeisterten das Publikum gleichermaßen.

Susanne Hoppe dirigierte die Musik-Box. Ein Medley aus international bekannten Stücken versetzte das Publikum direkt zu Beginn in besinnliche Stimmung. Auch die anderen Instrumentalensembles wurden von der Musiklehrerin in ihrer Arbeit unterstützt. Das altersgemischte Streichquartett, bestehend aus Leonie Meck­linger, Katharina Mantaj, Tabea Haun und Clara Brötling, hatte mit viel Eigeninitiative und weitgehend selbstständig geprobt. Das anspruchsvolle Werk »Three Christmas Carols« von Barrie C. Turner trugen sie so souverän vor, dass es dem Publikum trotz vorheriger Bitte schwer fiel, zwischen den Sätzen nicht zu klatschen.

Strom für die Klasse 5a

Mit fünf Jahren Erfahrung in der Musik-Box können die Musikerinnen des Bläserensembles bereits als »alte Hasen« bezeichnet werden. Dementsprechend zeigten die acht Bläserinnen aus der Jahrgangsstufe 10 ein reibungsloses, harmonisches Zusammenspiel von Flöte, Oboe, Klarinette, Saxophon und Euphonium. Etwas weniger reibungslos lief der Start für die Musiker aus der Klasse 5a. Im Gegensatz zu anderen Gruppen waren die Jüngsten auf Strom angewiesen, um sich Gehör beim Publikum zu verschaffen. Gegen Schlagzeug, E-Bass, Trompeten, Querflöten und die anderen Instrumente wären die Sängerinnen der Klasse, und vor allem die Solistinnen Sophie Gully und Dana Krimphove, sonst nicht angekommen. Dank zweier Zwischenspurts des Technik-Teams waren die Sängerinnen gut zu hören und die Schüler konnten mit »X-mas Time« von Gingerbread bei ihren Eltern für strahlende Gesichter sorgen.

Nur mit Klavierbegleitung kamen die Chöre aus. Musiklehrerin Annika Henning brachte gleich vier verschiedene Formationen auf die Bühne. Vom eher schmal besetzten Unterstufenchor bis zum bühnenfüllenden Abschlussensemble: Bei allen Sängern sprang der Funke der Begeisterung über. Mit »Frosty the Snowman« verzauberte der Unterstufenchor und strahlte erstaunliche Sicherheit aus. Die Chor-AG sang »Christmas Lights« (Coldplay) und »Christmas Lullaby« von John Rutter, also anspruchsvolle, modern arrangierte Stücke. Und der Chor der Jahrgangsstufe 11 präsentierte mit »The First Noel« ein eher traditionelles, englisches Weihnachtslied. Das gut einstündige Konzert öffnete neben den Herzen auch die Geldbeutel: Dank der großzügigen Spenden von Eltern, Schülern, Großeltern und Lehrern konnte das Ratsgymnasium fast 600 Euro an die Aktion Lichtblicke überreichen.