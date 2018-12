Als die Piustheaterspieler davon hörten, waren sie sich gleich einig, dass in diesem Jahr die Baumaßnahme unbedingt gefördert werden soll. So überreichte die Laienspielschar einen Scheck in Höhe von 4444.44 Euro an Klaus Winkler vom Förderverein sowie an Abteilungsleiter Klaus Niewöhner und Jürgen Rubbel.

Holger Kardinahl, Organisator des Piustheaters, lobte die sehr gute Kinder- und Jugendarbeit und betonte, das Geld in guten Händen zu wissen. Das bestätigte Klaus Niewöhner. 100 Kinder trainieren alleine in der Altersklasse bis U 14. Rugby gebe es zwar schon seit 47 Jahren in Wiedenbrück, habe aber immer noch keine so große Lobby wie andere Sportarten.

»Das Geld hilft uns ganz enorm«, bedankten sich die kleinen und großen Rugby-Spieler bei den Akteuren des Piustheaters. Eine weitere Spende der Gruppe in Höhe von 1500 Euro geht an den Förderverein der Flora Westfalica für weitere Sitzbänke im Park.