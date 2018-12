Seit neun Jahren organisiert die Bürgerstiftung Rheda-Wiedenbrück in Zusammenarbeit mit der Gütersloher Tafel eine Spendenaktion zu Weihnachten für Kinder. In Rheda-Wiedenbrück werden 202 Jungen und Mädchen, deren Familien von der Tafel Lebensmittel bekommen, mit ihrem größten Wunsch zum Weihnachtsfest beschenkt. Heiner Wortmann vom Vorstand der Bürgerstiftung, ist es wieder gelungen zwölf heimische Firmen und Spender zu finden, die insgesamt rund 10.000 Euro für die Aktion zusammengelegt haben.

»Es ist das Gesamtpaket, was diese schöne Aktion so einzigartig macht«, bringt es Wortmann auf den Punkt. Zum einem ist da die Bürgerstiftung als Organisator, dann sind die großzügigen Sponsoren mit im Boot, ohne die keine Geschenke gekauft werden könnten, und der dritte im Bunde ist das Team der ehrenamtlichen Helferinnen der Gütersloher Tafel, die in den insgesamt fünf Verteilstellen in der Doppelstadt dafür sorgen, dass auch wirklich jedes Kind seinen Lieblingswunsch erfüllt bekommt.

Oft das einzige Geschenk zu Weihnachten

»Das sind häufig Kleidungsstücke, warme Schuhe oder Sportsachen, aber auch immer ganz viel Spielzeug wie eine Puppenküche oder Eisenbahn, was für viele Familien nicht realisierbar wäre«, erklärt Rosemarie Kuhn vom Helferteam. Sie hätten inzwischen schon eine richtige Routine bekommen und gingen in den ortsansässigen Geschäfte einkaufen, zum Teil mit den Kindern und Jugendlichen zusammen, damit die Kleidung auch passt. Die Geschäfte würden ihnen dabei finanziell oft entgegenkommen. »Für viele Familien sind diese Geschenke definitiv die einzigen, die am Heiligabend unterm Weihnachtsbaum liegen«, weiß Kuhn aus Erfahrung. Deshalb sei diese Aktion von unschätzbarem Wert.

Das bestätigte auch die Geschäftsführerin der Gütersloher Tafel Ruth Prior-Dresemann. Es gebe zwar in anderen Städten im Kreis auch Spendenaktionen, doch keine in dieser Größe. Dafür dankte sie herzlich. Wortmann hofft darauf, dass es 2019 eine zehnte Auflage geben wird und setzt dabei auf die langjährigen Sponsoren, die zum Teil von Beginn an dabei sind. Dazu gehören der Rotary Club, Firma Effertz, Westag & Getalit AG, Familie Dresing, Wortmann & Partner, Simonswerk, COR, Peterburs, Musterring, Venjakob, Claudia Bast-Roggendorf und die Adolph-Kolping-Stiftung.