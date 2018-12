Von Waltraud Leskovsek

Rheda-Wiedenbrück/Rietberg (WB). Seit 2001 betreibt der Togo-Förderverein sehr erfolgreich die Losbude auf dem Wiedenbrücker Christkindlmarkt. Das ist für den Verein die wichtigste Einnahmequelle. Der Reinerlös fließt zu 100 Prozent in die Projekte, die der Verein in den beiden Kantonen Aouda und Adjengré betreut.

Dank einiger heimischer Sponsoren können neben den Sachpreisen auch immer einige Hauptpreise verlost werden. Darunter sind die ersten drei Preise, gesponsert von der Kreissparkasse Wiedenbrück, bei denen die Gewinner am letzten Tag des Weihnachtsmarktes auf der Bühne das dicke rote Sparschwein mit Zwei-Euro-Münzen füttern dürfen.

In diesem Jahr hatte die 31-jährige Ramona Sudahl aus Rietberg großes Glück und zog den Hauptgewinn. Den zweiten Preis gewann Margret Willikonsky aus Gütersloh, Platz drei ging an den elfjährigen Mohamad Almouselly aus Rheda-Wiedenbrück.

Der Ratsgymnasiast und gebürtige Syrer ist erst seit 2015 in Deutschland und freute sich riesig über seinen Gewinn. Er hatte sich vorgenommen, mindestens 42 Euro zu schaffen, weil er sich gerne zwei Play-Station-Spielkarten kaufen wollte. Ruhig und souverän ging er ans Werk und schaffte nach der vorgegebenen Zeit von einer Minute und elf Sekunden genau 84 Euro. Da strahlte er zufrieden und freute sich schon auf seine neuen Spiele.

528 Euro kommen zusammen

Die 71-jährige Margret Willikonsky schaffte nach zwei Minuten und 22 Sekunden genau 244 Euro. Was sie mit dem Gewinn macht, wusste sie noch nicht. Sie kommt mit ihrem Mann aber nicht nur zum Christkindlmarkt nach Wiedenbrück, sondern auch öfter mal im Jahr, um hier shoppen zu gehen. Da wird sie die Einkaufsgutscheine schon gut einsetzen können.

Dann kam Ramona Sudahl an die Reihe. Sie hatte drei Minuten und 33 Sekunden Zeit und gab alles. Mit geschickten Griffen und beidhändigem Einsatz verschwanden die Zwei-Euro-Stücke im Nu im Bau des roten Schweinchens. Sie brach mit ihren 528 Euro den Vorjahresrekord um 52 Euro und liegt nur wenige Euro hinter dem Spitzenergebnis bislang. Spontan überlegte sich die junge Frau, die heute in Bokel lebt, dass sie einen Teil des Gewinns an den Togo-Förderverein spendet. »Wenn ich das Los nicht gezogen hätte, dann hätte ich auch nicht so viel Geld gewonnen«, erklärte sie. Den Rest wird sie sich mit ihrem Lebensgefährten Robert Kühmann teilen, schließlich hat er mit ihr auch ein wenig Sparschweinfüttern im Vorfeld geübt. »Wir kaufen oft in Wiedenbrück ein«, erzählte die glückliche Gewinnerin. Da freute sich auch Heinz-Dieter Brökelmann als Vorsitzender des Togovereins über die Spende.

Die drei Hauptpreise werden traditionell von der Kreissparkasse Wiedenbrück finanziert. In diesem Jahr übernahmen das Sparschweinfüttern Jürgen Beuke und Robin Rieksneuwöhner. Während die beiden zwischen den Spielrunden das übrige Geld zählten, berichtete Brökelmann den trotz Dauerregens zahlreich erschienen Gästen vor der Bühne, was der Verein in Togo bereits bewirkt hat. Hilfe zur Selbsthilfe ist das Motto. Und so wird versucht, den Menschen dort nicht nur zu einer Ausbildung zu verhelfen, sondern ihnen auch den Start in eine Selbstständigkeit zu ermöglichen, damit sie später auf eigenen Füßen stehen können. Brökelmann dankte allen Menschen, die durch ihren Loskauf die Arbeit des Togovereins unterstützt haben, und den rund 60 ehrenamtlichen Helfern, die den Stand betreuten.