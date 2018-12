Auch 2019 sind Pfarrer Aziz Esen, Pfarrer Marco Beuermann und Pastor Rüdiger Rasche (von rechts) als ökumenische Sternsinger in öffentlichen Einrichtungen in Wiedenbrück unterwegs. Die Geistlichen verteilen dabei wieder ihre beliebten Segenskärtchen.

Rheda-Wiedenbrück (WB). Auch 2019 sind die »großen Könige« in Wiedenbrück unterwegs. Bereits zum 13. Mal wird dort die Sternsinger-Aktion ökumenisch durchgeführt.

Um die Kinder beim Sammeln von Spenden zu unterstützen, beteiligen sich Geistliche der hiesigen christlichen Gemeinden. In bewährter Manier werden Anfang Januar Pastor Rüdiger Rasche von St. Pius, Pfarrer Aziz Esen von der syrisch-orthodoxen Johannes-Kirche und Pfarrer Marco Beuermann von der Evangelischen Versöhnungs-Kirchengemeinde in königlichen Gewändern durch die Stadt ziehen. Die Geistlichen verteilen dabei wieder ihre beliebten Segenskärtchen. Hier die Termine in der Übersicht.

Mittwoch, 2. Januar : 10.30 Uhr Aegidius-Altenheim, 11.45 Uhr Caritashaus, 14 Uhr Gottesdienst in der Kapelle des St.-Vinzenz-Hospitals, 14.30 Uhr St.-Vinzenz-Hospital (in den Krankenzimmern).

Donnerstag, 3. Januar : 9.30 Uhr Franziskanerkloster/Marienkirche, 10 Uhr Feuerwehrgerätehaus Wiedenbrück, 11.15 Uhr Polizeistation Wiedenbrück, 11.30 Uhr Historisches Rathaus Wiedenbrück, 14 Uhr Aussendungs-Feier in St. Pius, 15 Uhr St. Johannes-Apostel, 15.30 Uhr Evangelische Kreuzkirche.

Sonntag, 6. Januar : 15 Uhr Wichernhaus, 17.15 Uhr Dreikönigsmarkt in St. Vit, 18.30 Uhr St.-Aegidius-Kirche.