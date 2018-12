Bürgermeister Theo Mettenborg, der Erste Beigeordnete Dr. Georg Robra und eine Abordnung aus dem Rathaus besuchten traditionell die Feuer- und Rettungswache am Nordring, um dem Team für die geleistete Arbeit zu danken und ein süßes Präsent für den Dienst während der Feiertage zu überreichen.

Die Einsatzzahl unterteilt sich auf bislang 3300 Einsätze im Bereich des Krankentransports und 2100 Notarzteinsätze. 65 Prozent aller Einsätze waren internistischer Art; der Rest teilt sich auf in Unfällen aller Art, chirurgische Notfälle, Feuerwehreinsätze sowie Intensivtransporte.

In Rheda-Wiedenbrück waren es insbesondere drei markante Punkte, an denen es häufiger zu Unfällen kam. Das war im Bereich des Kreisverkehrs am Bahnhof, die Einmündung zur Umgehungsstraße B 55, Beckumer Straße und die Einmündung Bielefelder Straße auf den Zubringer B 64. Die Zahlen hat Rettungsdienstleiter Matthias Goerke zusammengestellt.

Immer wieder Angriffen ausgesetzt

Was Dr. Georg Robra ein absoluter Dorn im Auge ist, ist die Tatsache, dass Rettungskräfte heute immer wieder verbalen, aber auch körperlichen Angriffen während ihres Dienstes zum Opfer fallen. Treten, anspucken, beleidigen von Unbeteiligten oder aber auch von Angehörigen des Opfers gehöre schon fast zur Tagesordnung. Er fahre da eine klare Strategie und habe in 2018 mehrmals Anzeige wegen Körperverletzung oder Beleidigung erstatten müssen.

»Es kann nicht sein, dass unsere Mitarbeiter angegangen werden, während sie Leben retten«, betonte er. Sein Wunsch für das kommende Jahr ist es, dass er keine Anzeige auf den Weg bringen muss, sich die Menschen besinnen und den Rettungskräften den nötigen Respekt entgegenbringen.

»„Klare Grenzen zu setzen ist in solchen Fällen das einzig richtige«, bestätige Otto Bensiek, stellvertretender Leiter der Rettungswache. Alle lobten nicht nur das gute Miteinander innerhalb des Teams in der Feuer- und Rettungswache, sondern auch die Zusammenarbeit der Behörden mit Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und DRK. Es war der Wunsch von Hans-Bernd Hensen, Abteilungsleiter für öffentliche Sicherheit, dass diese gute Gemeinschaft mit den offenen, persönlichen Gesprächen in der Zukunft so bleibt. Mettenborg dankte allen und brachte seine Anerkennung für einen nicht immer leichten Job zum Ausdruck.