Für 2019 haben sich die 13 Vertreter weitere Aktivitäten vorgenommen, im sich für die Belange älterer Menschen in Rheda-Wiedenbrück einzusetzen.

Fünf Seniorenbeiratssitzungen fanden 2018 in Rheda und Wiedenbrück statt. In diesem Rahmen bespricht der Beirat aktuelle Themen der Stadt und plant Aktivitäten. Gemeinsam überarbeitete er die Broschüre »Von Senioren für Senioren« und erneuerte die aktuelle Auflage. Sie liegt nach wie vor an diversen Stellen im Stadtgebiet aus – in den beiden Rathäusern, bei der Volkshochschule, in Apotheken und Arztpraxen.

Fit werden im Umgang mit Rollator und Automaten

In Kooperation mit der Straßenverkehrswacht Gütersloh organisierte der Beirat Rollatortrainings. Die Kreissparkasse Wiedenbrück, die Volksbank Bielefeld-Gütersloh und die Reise-Agentur Fröse unterstützte den Seniorenbeirat bei der Organisation von Bank- und Fahrkartentrainings.

Ein Klassiker ist mittlerweile der Gehtreff, den es seit mehr als einem Jahr in Wiedenbrück und neuerdings auch in Rheda gibt. Darüber hinaus hat der Seniorenbeirat weitere Aktionen initiiert: die Neuauflage der Notfallkarten, die in Banken, Apotheken und Arztpraxen ausliegen, eine Radtour und die Arbeitsgruppe »Freie Fahrt«, die an der Gestaltung und Instandhaltung von Verkehrswegen arbeitet. Der Seniorenbeirat ist auch im Sozial- und Bauausschuss der Stadt sowie in der Kreisseniorenvereinigung und der Landesseniorenvertretung aktiv.

Sponsoren für Notfalldosen gesucht

Für 2019 stehen erneut fünf Beiratssitzungen an. Der erste findet am Mittwoch, 23. Januar, ab 14.30 Uhr in Wiedenbrück statt – der genaue Sitzungsort wird noch bekanntgegeben. Neben den Rollatortrainings plant das Gremium auch, Trainings im Umgang mit Pedelecs anzubieten.

Die neue Arbeitsgruppe »Mehrgenerationenwohnen« konkretisiert ihr Projekt und hofft dabei auf viel Unterstützung. Zuletzt warb der Seniorenbeirat für die Notfalldose, in der alle Informationen, die im Notfall überlebenswichtig sein können, gesammelt werden. Die Mitglieder wollen im kommenden Jahr Sponsoren werben, um die Lebensretter für alle Haushalte bereithalten zu können.