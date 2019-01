Von Waltraud Leskovsek

Am kommenden Samstag und Sonntag, 5. und 6. Januar, lädt das inzwischen auf acht Personen gewachsene Organisationsteam zum 13. Mal in Folge wieder dazu ein, mit ihnen auf dem nachweihnachtlichen, gemütlichen Märktchen direkt vor der St. Viter Barockkirche ein paar schöne Stunden zu verbringen.

Besonders das Handgemachte zieht die Gäste an, denn ein Jeder spürt sofort die Liebe zum Detail. So wurden zum Beispiel für die frische Bratwurst das gesamte Jahr über drei Schweine auf einem Bauernhof im Dorf großgezogen. Die Pizza aus dem Riesenofen wird ebenfalls von Hand gefertigt und sehr reichlich belegt. Die Reibekuchen kommen aus der Riesenpfanne und werden traditionell mit Apfelmus serviert. Am Sonntagnachmittag erfreuen die Damen der Katholischen Frauengemeinschaft die Besucher mit frischen Waffeln und Kaffee. Neben dem klassischen Glühwein bieten die rund 60 Helfer das berühmte St. Viter Fegefeuer an, das ähnlich wie Feuerzangenbowle mit in Rum getränktem Zucker angezündet wird. Nicht nur fürs Auge ein Höchstgenuss. Hinzu kommen die netten Kleinen, wie der St. Viter Neuschnee, das St. Viter Krönchen und ganz neu der »Scharfe Balthasar«, der seinem Namen alle Ehre macht und schön warm ums Herz macht.

Samstag geht es los

Start des Drei-Königs-Marktes ist am Samstag, 5. Januar, gegen 18 Uhr im Anschluss an die Vorabendmesse (Beginn 17 Uhr), zu der sich ein Besuch auch lohnt, weil der heimische Kirchenchor die Messe musikalisch gestaltet. Die beiden Turmbläser Lucie Igelhorst und Bruno Sandhäger werden den Markt vom Kirchturm aus mit ihren Trompeten feierlich eröffnen. Die Gruppe Swap Connection unter der Leitung von Jürgen Erlenkötter spielt auf der Bühne den gesamten Abend über Musik, die zum Zuhören und Mitsingen animiert. Gegen 22 Uhr wird der Markt am Samstag mit den Turmbläsern beendet.

Verler Kinder machen Theater

Am Sonntag ist um 15 Uhr Start. Der St. Viter Kindergarten zeigt ein Mini-Theaterstück. Anschließend folgen Schlag auf Schlag Darbietungen wie vom Mandolinenverein Taktgefühl, der liederlichen Brüder, dem Kirchenchor St. Lambertus aus Langenberg, der Stromberger Blasmusik. Zudem werden auch die ökumenischen Heiligen Drei Könige mit Pfarrer Marco Beuermann, Pastor Rüdiger Rasche und Pfarrer Aziz Esen gegen 17 Uhr erwartet. Um 20 Uhr werden die Turmbläser den Markt beenden.

Erstmals wird es bei der 13. Auflage gleich am Eingang ein beheiztes Zelt geben, in dem insbesondere die Senioren gemütlich beieinandersitzen können. »Letztendlich sollen alle Generationen sich hier wohl fühlen«, erklärt Hermann Josef Budde vom Orga-Team.