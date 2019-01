Seit 27 Jahren gibt es den Stand des »Eine-Welt-Ladens St. Aegidius« auf dem Wiedenbrücker Christkindlmarkt. Auch in diesem Jahr hatten die Akteure der Initiative wieder neue Produktgruppen aufgetan, um darauf aufmerksam zu machen, wie vielschichtig der faire Handel geworden ist.

So waren neben weihnachtlichen Olivenholzkrippen, Papiergirlanden und Weihnachtsbaum-dekorationen auch Minikrippen in Streichholzschachteln oder als »Buddelkrippen« und fair gehandelter, weißer und roter Glühwein im Angebot. Dazu kamen farbenfrohe Filzpuschen und »neue« Alpaca-Strickwaren aus Peru.

Mehr als 20 Ehrenamtliche im Einsatz

Aber auch die fair gehandelten Nikoläuse fanden neben dem bekannten Weltladen-Repertoire an Nahrungs- und Genussmitteln wie Kaffee, Tee, Honig, Wein und Schokolade guten Absatz.

Der Dank der Mitarbeiter der Eine-Welt-Initiative gilt den über 20 Frauen, Männern und Jugendlichen, die sich teilweise bereits zum 27. Mal wieder in den Dienst des fairen Handels gestellt und an 28 Markttagen ehrenamtlichen tätig waren. Das Team um den Vorsitzenden Karl-Heinz Simon freut sich, dass der faire Handel weiterhin einen solchen Zuspruch erfahre.

Umsätze auf Vorjahresniveau

Die Umsätze seien im Vergleich zum Vorjahr annähernd gleich geblieben. Mit dem Verkauf von Kaffee an Wiederverkäufer und Nikoläusen an Schulen und Kindergärten oder caritativen Organisationen und zwei Sonder-Aktionen während der Christkindl-Marktzeit – Tag der offenen Tür an der Gesamtschule (Standort Wiedenbrück) und Weihnachtsmarkt der Firma Gelsenwasser auf Bombecks Hof in Rheda – liegt der Gesamtumsatz bei 11.500 Euro.

Die Eine-Welt-Initiative unterstützt seit 2017 mit den erwirtschafteten Überschüssen ein Projekt in Arusha/Tansania. Dort handelt es sich um die Organisation »Vision of East African Child«. Diese Organisation baut zurzeit eine Schule im Grenzgebiet von Tansania und Kenia, in dem Kinder aus beiden Ländern zur Schule gehen. Dieses Projekt ist den Mitarbeitern der Initiative persönlich bekannt, so dass gewährleistet ist, dass das Geld dort ohne Abzüge ankommt.

Vierstelliger Betrag wird überwiesen

Bisher sind annähernd 3000 Euro aus Überschüssen und kleinen wie größeren Einzelspenden in dieses Projekt geflossen. Auch Anfang 2019 soll wieder ein vier- stelliger Betrag nach Afrika gehen.

Der Bau der Schule in Tansania sei fast abgeschlossen, aber jetzt sei auch noch der Bau eines Schlafsaales geplant. Zudem soll ein Schulbus angeschafft werden, da die Kinder oft einen kilometerweiten Schulweg hätten.

Der Eine-Welt-Laden im Jugendhaus St. Aegidius wird nach Weihnachtspause und Inventur ab Samstag, 5. Januar, wieder geöffnet sein.