Von Waltraud Leskovsek

Rheda-Wiedenbrück (WB). Drei-Königs-Markt in St. Vit, das ist Geselligkeit, Unterhaltung und ein generationsübergreifendes Erfolgsrezept. Zum 13. Mal in Folge fand vor der barocken Kirche das kleine, gemütliche Beisammensein am Dreikönigswochenende statt und erfreute sich trotz feuchtkalten Wetters über regen Zuspruch.

Für die einen sind es die Turmbläser, die den Markt feierlich eröffnen und schließen, für die anderen die zahlreichen Darbietungen von Gruppen aus der Region, und wieder andere mögen es, wenn die ökumenischen Sternsinger kommen. Sie spendeten den Segen für das neue Jahr und sangen gemeinsam mit allen das Lied der Sternsinger »Stern über Bethlehem«.

Am Morgen waren wieder zahlreiche Sternsingergruppen in St. Vit unterwegs und sammelten insgesamt 5677 Euro für das diesjährige Projekt »Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit«. Organisatorin Angelika Kuhlenkemper freute sich sichtlich, dieses tolle Ergebnis verkünden zu können. Sie dankte allen, die gespendet hatten, und besonders den vielen Kindern und Jugendlichen, die am Morgen in den Gewändern losgezogen waren, um den Menschen den Segen zu bringen. Besonders schön fand sie, dass auch eine Gruppe junger Erwachsener, die bereits schon früher als Kinder dabei waren, Haushalte besuchten.

Versteigerung des »Rauchenden Rolands«

Höhepunkt des zweitägigen Marktes ist stets die Versteigerung des »Rauchenden Rolands«. Ein großer Gartenofen, der für ein Jahr ersteigert werden kann. Vorbesitzer auf Zeit in 2018 war die Nachbarschaftsgemeinde der Gottfried-Niermann-Straße. Zunächst sah es am Sonntagabend so aus, als hätte niemand Interesse, doch das war Taktik. Familie Engemann bot zusammen mit dem amtierenden Thron aus Linzel, der schließlich den »Rauchenden Roland« – der heißt übrigens so, weil der Erbauer mit Vornamen Roland heißt – für 410 Euro und zwei Kisten Bier für die Männer, die den Ofen aufstellen, erstand. Der Weg ist nicht weit, denn das Königspaar Matthias und Carola Ehrens wohnt nur einen Steinwurf von der St. Viter Kirche entfernt. Der Erlös der Versteigerung fließt in den großen Topf, aus dem Projekte im Ort unterstützt werden, wie etwa die Renovierung des Küsterhauses. 1000 Euro bekommt traditionell der heimische Kindergarten, als Dankeschön dafür, dass die Eltern und Erzieherinnen während der zwei Tage unermüdlich die vielen Glühweintassen spülen. Gut angekommen ist das neue Schnäpschen »Scharfer Balthasar«, der mit einem Häubchen aus Schokosahne serviert wurde. Am Samstagabend waren es insbesondere die Heißgetränke wie das Fegefeuer oder das St. Viter Krönchen mit Rumkirsche und Sahnehäubchen, die über die Theken gingen.

Das Organisationsteam zeigte sich zufrieden. »Bei dem regnerischen Wetter hatten wir gar nicht mit so vielen Besuchern gerechnet«, meinte Martin Humpe. Das neue beheizte Zelt sei insbesondere in den Abendstunden sehr gut genutzt worden.