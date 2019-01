Seit Mitte 2017 kam es an Schulen in Rheda-Wiedenbrück, aber auch in Gütersloh und dem Kreis Herford, zu einer Häufung von Diebstählen hochwertiger Fahrräder, hier insbesondere Mountainbikes der Marken Bulls und Cube. Zumeist kam es an den entsprechenden Schulen an den jeweiligen Tattagen zu Diebstählen mehrerer Fahrräder, was nach Meinung der Ermittler bereits auf ein strukturiertes, bandenmäßiges Vorgehen der damals unbekannten Täter hindeutete.

Hauptsächlich an Schulen zugeschlagen

Nachdem ein am 11. Juli in Rheda entwendetes Fahrrad durch die Geschädigten selbst auf der Internetplattform »Ebay-Kleinanzeigen« entdeckt worden war, konnte das betreffende Mountainbike durch weitere Ermittlungen des hiesigen Kriminalkommissariats bei einem Anbieter aus Lemgo sichergestellt werden. Im Zuge der Durchsuchungen dort entdeckten Polizeibeamte weitere Fahrräder, die jeweils sowohl weiteren Taten in Rheda als auch in Gütersloh, Bad Salzuflen und Löhne zugeordnet werden konnten.

Weitere Ermittlungen erbrachten Hinweise auf ein zum Abtransport der Fahrräder genutztes Transportfahrzeug, das dann tatsächlich am 19. August in Verl bei dem Diebstahl von zwei Fahrrädern von Zeugen beobachtet werden konnte. Daraus ergaben sich weitere Anhaltspunkte auf einen 25-jährigen Mann aus Aserbaidschan, der in Gütersloh lebt, sowie weitere Personen aus seinem familiären und persönlichen Umfeld.

Schadenssumme liegt bei 34.000 Euro

Die weiteren Ermittlungen liefen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und unter Einbeziehung der Kreispolizeibehörde Herford beim Kriminalkommissariat in Rheda-Wiedenbrück in Form einer Ermittlungskommission. Durch gezielt verdeckt durchgeführte Maßnahmen konnten die Beamten eine Vielzahl von Taten aufklären. »Nach dem derzeitigem Stand der Ermittlungen sollen die entsprechenden Fahrräder von Mitgliedern der Bande vornehmlich an Schulen entwendet worden sein«, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Und weiter: »Im Anschluss sollen diese in einem nicht offiziell betriebenem An- und Verkaufsladen unter anderem von dem Hauptbeschuldigten zwecks des Weiterverkaufs umlackiert worden sein.«

Von Juli bis Dezember konnte die Ermittlungskommission insgesamt 51 Fälle der mehrköpfigen Tätergruppe zuordnen, was schließlich am 19. Dezember zur Festnahme des 25-jährigen Haupttäters und zu umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen führte. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld beantragte gegen den Hauptbeschuldigten einen Haftbefehl, welcher durch das Amtsgericht Bielefeld kurz darauf erlassen wurde. Seit dieser Zeit befindet sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 34.000 Euro. Die Ermittlungen gegen weitere Tatverdächtige dauern noch an.