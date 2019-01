Von Rainer Stephan

Rheda-Wiedenbrück (WB). War es die Ankündigung, das Beste von schwarzer Gospelmusik zu präsentieren, oder die Erinnerung an den fulminanten Auftritt eines Gospelchores bei der Hochzeit von Prinz Harry und Prinzessin Meghan? Egal! Zum Konzert war die St. Aegidius-Pfarrkirche so voll wie sonst wohl nur zu den kirchlichen Hochfesten.

»Wir haben ein ausverkauftes Haus. Alle 500 Plätze auf den Kirchenbänken und darüber hinaus einige ›Notsitze‹ waren im Vorfeld komplett vergeben«, berichtete Kantor Jürgen Wüstefeld, der den Auftritt des Gospelchors organisiert hatte. Und alle, die ein Ticket ergattert hatten, durften sich am Ende freuen: Eineinhalb Stunden lang sorgte der Chor beim »Best of Black Gospel«-Konzert im Rahmen seiner »20 Years of Gospel«-Jubiläumstour am Freitag für Gänsehaut-Feeling.

Wer allerdings geglaubt hatte, er könne sich in der Kirchenbank zurücklehnen und entspannt den Darbietungen der sieben Sänger und drei Musiker lauschen und zuschauen, der musste sich gleich zu Beginn eines Besseren belehren lassen. »Gospel ist Händeklatschen, Armschwingen, lautes Mitsingen und Gänsehaut am ganzen Körper«, hatte Chorleiter Samuel Silvester Franklin die Besucher in seiner Anmoderation auf aktives Mitmachen eingeschworen.

Publikum in Bewegung

Und wirklich: Auch wenn eine Besucherin mit italienischen Wurzeln am Ende des Konzertes meinte, da hätte noch mehr kommen können, war das ostwestfälische Publikum in St. Aegidius in Bewegung wie sonst wohl selten zuvor. Zu den Gospelklassikern wie »When the saints go marching in«, »Swing low sweet Chariot«, »Down by the Riverside« oder »Kumbaya« wurde kräftig mitgesungen, mitgeklatscht oder mitgetanzt. Musikalische Highlights des Konzerts waren die inbrünstig vorgetragenen Soli der sieben Sänger, die allesamt zu den weltbesten ihres Genres zählen. Dabei war jederzeit die Freude am Gesang und die Lebenslust der Musiker hautnah zu spüren. »Gospel darf – nein, Gospel muss Spaß machen«, meinte Chorleiter Franklin, der mit seinen Sprüchen und zum Teil theatralischen Bewegungen für gute Laune sorgte.

Nur einmal wurde Franklin ernst – als er auf die politische Situation in seinem Heimatland zu sprechen kam. »Kein Hass mehr, kein Töten, kein Rassismus und kein Krieg«, forderte er unter dem Beifall der Konzertbesucher. »Was wir brauchen«, so Franklin, »ist Gott, sein Friede und seine Liebe.«

Spätestens zum Ende des Konzerts war der Gospel-Funke wohl auch auf die letzten Besucher in den beiden Seitenschiffen übergesprungen: Was für ein glücklicher Tag, »Oh happy Day«, sangen Chor und Publikum gemeinsam, wobei es niemanden mehr auf seinem Sitzplatz hielt.