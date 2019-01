Von Carsten Borgmeier

Rheda-Wiedenbrück (WB). Auf dem Richtfest im April 2018 hatten sie sich kennengelernt, nun wohnen sie Tür an Tür im neuen Senioren-Park von »Carpe Diem« an der Gütersloher Straße in Rheda: Christa Buxel (79) und Regina Heeger (82) haben inzwischen Freundschaft geschlossen.

Bei Schnittchen sowie Kaffee und Kuchen saßen die beiden Bewohnerinnen am Donnerstagnachmittag mit weiteren Gästen gemütlich beisammen, als die Räumlichkeiten auf dem Areal des früheren Evangelischen Krankenhauses Rheda im Rahmen einer kleinen Feier eröffnet wurden.

In den drei Gebäuden an der Gütersloher Straße 64a und 64b sowie an der angrenzenden Sieboldstraße 7 sind 24 betreute Wohnungen mit Größen von 54 bis 91 Quadratmetern und 14 Tagespflege-Plätze entstanden. Außerdem ist dort ein Büro mit Fahrdienst der Ambulanten Pflege von »Carpe Diem« untergebracht. Dieser Fahrdienst holt beispielsweise jene Senioren ab, die sich in der Tagespflege aufhalten wollen.

Drei Wohnungen sind noch frei

»All unseren Bewohnern und Mietern stehen sämtliche Leistungen des Konzepts unseres Senioren-Parks zur Verfügung«, berichtete Hausleiterin Tanja Oesterwinter (41), die mit den »Carpe Diem«-Geschäftsführern Jan C. Schreiter (47) und Martin Niggehoff (57) auch den stellvertretenden Bürgermeister Rheda-Wiedenbrücks, Norbert Flaskamp (74), begrüßte. Der Christdemokrat überreichte als Geschenk ein Wimmelbild der Doppelstadt und betonte, das Bauprojekt vom ersten Spatenstich im November 2017 über das Richtfest bis hin zum Einzug der Bewohner mit Interesse verfolgt zu haben. Durch die Angebote von »Carpe Diem« werde die Beweglichkeit von Senioren länger erhalten, sie könnten soziale Beziehungen pflegen und nicht zuletzt würden auch pflegende Angehörige entlastet, betonte Flaskamp, der zudem Grüße von Rat und Verwaltung überbrachte.

Fachkräfte dringend gesucht

Die drei jeweils dreigeschossigen Neubauten sind nach Angaben von Niggehoff von einer Investment-Gesellschaft errichtet worden. Das Investitionsvolumen habe bei 4,5 Millionen Euro gelegen. Die Objekte liegen dabei in Nachbarschaft zum Hauptgebäude von »Carpe Diem« an der Parkstraße 1. Dort sind nach Angaben des Geschäftsführers 101 Beschäftigte tätig, davon neun Auszubildende.

In den drei neuen Gebäuden sind nach Angaben der Hausleiterin bislang sieben Fachkräfte tätig sowie fünf im ambulanten Dienst. Händeringend suche das Unternehmen nach weiteren Beschäftigten, vorwiegend Pflegefachkräfte und Hauswirtschafter. »Wir könnten gut und gerne noch zehn bis 15 Leute einstellen«, berichtet Geschäftsführer Niggehoff.