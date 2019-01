Weil es bei den Anbietern unterschiedliche Qualitäten gibt, haben der Kreis Gütersloh und elf Kommunen das »Winterpaket« aus Wärmebildern plus Energieberatung plus Thermografie- und Beratungsbericht in Kooperation mit einem qualifizierten Ingenieurbüro geschnürt. Verbindliche Anmeldungen dazu sind bis zum 31. Januar möglich.

»Hier geht eine erfolgreiche Aktion in die nächste Runde. Mit Investitionen in die energetische Ertüchtigung können Hausbesitzer viel Geld sparen«, stellt Klimaschutzmanager Hans Fenkl fest. Die Teilnehmer erhalten zahlreiche Wärmebilder (einschließlich Detailaufnahmen), eine neutrale Beratung, Lösungsvorschläge für sinnvolle Sanierungsmaßnahmen sowie einen schriftlichen Bericht. Durch einen Zuschuss des Kreises und der Kreishandwerkerschaft zahlen die Teilnehmer für die Wärmebilder plus 30-minütige Energieberatung im Rathaus einen Eigenanteil von 126 Euro. Die Thermografien plus 90-minütige Beratung im Wohngebäude kosten 159 Euro Eigenanteil. Teilnehmen kann, wer ein Wohnhaus mit maximal sechs Wohneinheiten besitzt.

Sparwillige können sich ab sofort beim Energieberatungsbüro »die bauwerkstadt« in Bielefeld für die Aktion anmelden (Tel. 0521/ 55772120, E-Mail: thermografie@diebauwerkstadt.de).

Auskunft erteilt die Umweltabteilung im Rhedaer Rathaus (Tel. 05242/963234 oder 963301; E-Mail: umwelt@rh-wd.de). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Informationen und das Anmeldeformular sind im Internet unter www.alt-bau-neu.de/kreis-guetersloh abrufbar.