Festakt im Saal des Schnitkerhauses: Pfarrerin Sarah Töws verteilt Rosen an die Mitglieder des Presbyteriums. 400 Jahre gibt es ein solches Gremium schon. Foto: Waltraud Leskovsek

Von Waltraud Leskovsek

Damals stand in der Satzung, dass das Personal jährlich verändert werden sollte und dass das Presbyterium auch über Streitigkeiten der Kirchensitte und Begräbnisse und in Ehesachen erster Instanz entscheiden durfte. Ferner hatte das Gremium Aufsicht über die Schulen, übte Zensur über die Lehrer, hatte die Armen-Verpflegung und die Verwaltung des kirchlichen und Armen-Vermögens. Bis 1740 steht die Kirchenzucht bei den Versammlungen im Vordergrund. Ab dem Jahr 1722 gibt es keine Aufzeichnungen mehr dazu.

Am Sonntag feierte die Evangelische Versöhnungs-Kirchengemeinde Rheda-Wiedenbrück »400 Jahre Presbyterium« mit der Gemeinde. Fürst Maximilian beschrieb in seiner Ansprache Graf Adolf als einen besonderen Menschen, der weltoffen war, Europa bereiste, einen großen Teil des Schlosses baute und mit der Gründung des Presbyteriums einen wichtigen Meilenstein in Rheda gelegt hatte.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Brigitte Frisch-Linnhoff meinte, dass es ein ganz besonderes Jubiläum sei. Hilfsbereitschaft, Geselligkeit und Herzlichkeit würden für sie für die evangelische Versöhnungs-Kirchengemeinde stehen, die keine Unterschiede mache ob jemand arm oder reich sei, verheiratet oder geschieden. Sie dankte den amtierenden Presbytern für ihren unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz.

Dank für ehrenamtlichen Einsatz

In ihrer Predigt schlug Pfarrerin Sarah Töws den Bogen von Helene Fischers Lied »Hundertprozent«, in dem es darum geht, alles zu wollen, zur ehrenamtlichen Tätigkeit. Von vielen Menschen werde heute erwartet, dass sie sich zu 100 Prozent einsetzen. Im Presbyterium stehe die Vielseitigkeit im Mittelpunkt. Jeder bringe sich mit seinen Fähigkeiten und seinen Möglichkeiten ein, und ob es am Ende gemeinsam 100 Prozent seien, das sei nicht wichtig. Nur Gott habe sich zu 100 Prozent den Menschen gegeben.

Der 78-jährige Claus Engel war 27 Jahre lang Mitglied des Presbyteriums und als Baufachmann dabei. Sicherlich sei es oft nicht einfach gewesen, neben einem verantwortungsvollen Beruf und Familie auch noch der Kirchengemeinde gerecht zu werden. Doch es hätte ihm immer Freude gemacht. Er habe sich mit seinem Fachwissen einbringen können und ihm war es wichtig, etwas für die Kirche zu tun. Politik sei nie seins gewesen.

Martin Dengler (50) ist erst seit gut einem Jahr dabei und kam als Architekt im Neubauausschuss dazu. Er ist fasziniert von der Lebendigkeit der Gemeinde. Die Möglichkeit zur Mitgestaltung sei für ihn eine Bereicherung. Der Spagat zwischen Beruf und Familie sei zwar da, aber er habe auch nicht das Gefühl immer 100 Prozent geben zu müssen, sondern nur so viel, wie er leisten könne: »Ich finde die Aufgabe sehr spannend und möchte gerne weitermachen«, betonte er. Martin Wächter ist seit fünf Jahren Vorsitzender des Presbyteriums, das alle vier Jahre neu gewählt wird. Ralf Manche ist seit 15 Jahren dabei und kümmert sich seit rund fünf Jahren als Baukirchmeister um die zahlreichen Großprojekte vom Umbau der Kreuzkirche über das Schnitkerhaus bis hin zu den Kindergärten, wo stetes Arbeiten anstehen.