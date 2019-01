Von Waltraud Leskovsek

Rheda-Wiedenbrück (WB). Im Reichsgesetzblatt aus dem Jahre 1919 steht bereits geschrieben, dass das Volksbildungswesen, einschließlich der Volkshochschulen, von Reich, Ländern und Gemeinden gefördert werden soll. Somit wird in diesem Jahr 100 Jahre Volkshochschule in öffentlicher Verantwortung gefeiert.

Im neuen Bildungskatalog der Volkshochschule Reckenberg-Ems ziehen sich zahlreiche Veranstaltungen wie ein roter Faden durch das erste Halbjahr mit Themen wie Weimarer Republik, Einführung des Frauen-Wahlrechts und Rückblick auf 100 interessante Jahre.

»Das Programm ist fett wie immer«, meint VHS-Leiter Dr. Rüdiger Krüger und freut sich besonders darauf, ein wenig in der Vergangenheit zu wühlen. Neben dem 400 Seiten starken Bildungskatalog für das Sommersemester gibt es wieder den kleinen für die junge VHS. Der ist bunter, kindgerechter gestaltet und spricht Kinder und Jugendliche besser an. Vom offenen Ganztag bis hin zu den Jugendwerkstätten sind dort die Angebote nach Fachbereichen gegliedert aufgeführt.

Ab sofort sind die 10.000 Kataloge in vielen öffentlichen Stellen zu haben. Die Anmeldungen laufen ebenfalls ab heute und sind in den VHS-Gebäuden persönlich oder telefonisch sowie auch online möglich. Die VHS-App ermöglicht es zudem, schnell zu schauen, wo welches Angebot stattfindet und ob eine Ausweichmöglichkeit in einen anderen Ort möglich ist.

10.000 Kataloge liegen aus

Neben altbewährten Kursangeboten, die immer gefragt sind, wie Bewegung, Malerei, Kochen oder Sprachen, hat das Team aber auch wieder einige Schmankerl herausgesucht. Dazu zählen die Gründung eines Jugendliteraturclubs. Den Kurs leitet Claudia Kukulenz, weil Jugendliteratur das ganz persönliche Steckenpferd der Leiterin des Fachbereiches Politik und Gesellschaft ist. Ferner wird die Weimarer Verfassung von Mirko Drotsch­mann, alias »MrWissen2go« erklärt. Barbara Heuer, Fachbereichsleiterin Gestalten, freut sich, die ortsansässige Künstlerin Larissa Spenst als Dozentin gewonnen zu haben. Sie wird in ihrem Atelier auf einem schönen landwirtschaftlichen Anwesen den Teilnehmern in einer Kleingruppe die expressionistische Ölmalerei näher bringen. Kirsten Klute, neue Leiterin des Bereiches Gesundheit, verweist auf den neuen Kursus »Frische-Start in den Tag«, ein Ganzkörpertraining im Freien. Sollte das Interesse groß sein, kann sie sich eine Wiederholung gut vorstellen. Axel Hemminghaus bietet im Bereich Deutsch wieder einen Kurs für Teilnehmer an, die nicht von der BAMF-Förderung berücksichtigt werden und ihr Deutsch verbessern möchten. Auch ein Alphabetisierungskurs für Muttersprachler ist geplant. Im Bereich Sprachen wird es einen Kurs zur Deutschen Gebärdensprache geben.

Der Jugendmusikpreis bleibt, wird aber neu gestaltet. Die Volksbanken nehmen sich aus der Dauerförderung zurück, werden aber das Projekt als Sponsor unterstützen. In 2019 steht das Klavier im Fokus. Die Semestereröffnung ist am Freitag, 15. Februar, um 2o Uhr in der Aula der Bolandschule im Herzebrock-Clarholz mit dem Saxophonquartett »Blattwerk«.