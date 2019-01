Wo in der Garage der Familie Westhoff-Sudbrock in der Birnstraße nur noch ein weißer Fleck zu sehen ist, hing eine historische Ortstafel mit der Aufschrift »Wiedenbrück«. Foto: Stephan

Rheda-Wiedenbrück (WB). Gabi Westhoff-Sudbrock, Wirtin der Gaststätte Klosterschenke in der Wiedenbrücker Birnstraße, ist stocksauer. Diebe haben aus ihrer privaten Garage eine historische Ortstafel mit der Aufschrift »Wiedenbrück« entwendet.

Wer als Spaziergänger mit offenen Augen durch das Wiedenbrücker Zentrum ging und seine Augen mal nach links oder rechts richtete, der kannte den Anblick: In einer manchmal offen stehenden Garage in der Birnstraße hingen zwei alte Ortsschilder an der Stirnseite der Wand.

Das eine trug die Aufschrift »Wiedenbrück«, das zweite den Hinweis »Gütersloh, Kreis Wiedenbrück« – beides in schwarzer Schrift auf gelbem Grund. Gabi Westhoff-Sudbrocks Vater Hans hatte die beiden Schilder Anfang der 70er Jahre nach der kommunalen Gebietsreform vor dem Schrottplatz gerettet. Seitdem hatten sie als Blickfang ihren Platz in der Garage.

Doch seit dem Wochenende ist an der Stelle des »Wiedenbrück«-Schildes nur noch ein heller Fleck, hängt das »Gütersloh«-Schild allein an der Wand. Dummer-Jungen-Streich oder klassischer Diebstahl? »Egal«, sagt Gabi Westhoff-Sudbrock, »das fest an der Wand verdübelte Schild ist weg. Und das tut weh.«

Immerhin würden Schilder aus dieser Zeit für 800 bis 1.000 Euro gehandelt, weiß die Wirtin. Für Hinweise, die helfen, die Täter zu ermitteln und/oder die Ortstafel wiederzubekommen, hat sie deshalb eine Belohnung ausgesetzt: ein leckeres Abendessen für zwei Personen.