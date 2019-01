Die Gewinner der Glückshäuschen-Aktion stellten sich in der Fuchshöhle zum Erinnerungsfoto auf. Die Hauptgewinnerin Anni Winkelmann vorne mit der hellblauen Strickjacke war völlig überrascht, dass sie 1000 Euro gewonnen hat. Foto: Waltraud Leskovsek

Von Waltraud Leskovsek

Rheda-Wiedenbrück (WB). Wenn in der Vorweihnachtszeit in Wiedenbrücker Geschäften die begehrten Glückshäuschen an die Kunden als Dankeschön für ihren Einkauf verteilt werden, dann entsteht eine Sammelleidenschaft. Diese hat sich nun ausgezahlt.