Der Tönnies-Konzern, hier der Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück, würde gerne täglich 4000 Schweine mehr schlachten als bisher. Es gibt jedoch Widerstände. Foto: Oliver Schwabe

Von Stephan Rechlin

Rheda-Wiedenbrück (WB). Ein einzelner Landwirt vermag, was Linke, Tier- und Naturschützer in monatelangen Protesten nicht fertig gebracht haben: Mit einer Klage am Verwaltungsgericht Minden legt er den Ausbauwunsch von Tönnies, Europas größtem Fleischkonzern, erst einmal auf Eis.