Von Rainer Stephan

Rheda-Wiedenbrück (WB). Die Frage ist brandaktuell: Wohin mit all dem Plastikmüll? Vier Berliner »Jungs«, Endie, Fritze, Frank und »Möhre«, allesamt gebürtig aus Sachsen-Anhalt, haben eine Antwort auf diese Frage gefunden.

Sie machen Musik auf und mit geleerten Plastikgefäßen und Glasflaschen. Als Gruppe »Flaschmob« feierten sie jetzt auf ihrer Tour durch deutsche Konzertsäle und Veranstaltungshallen im Reethus ihre Rheda-Wiedenbrück-Premiere.

Und die gelang – auch ohne verpatzte Generalprobe – auf ganzer Linie. Das gut zweistündige Gastspiel im Rahmen der Flora Westfalica-Kleinkunstreihe »SixPack« bot »Gute-Laune-Unterhaltung« im besten Sinne. Dass die »Flaschmobber« viel Spielfreude versprühten, dürften sie zu einem großen Teil auch dem heimischen Publikum zu verdanken haben. Von Beginn an waren die Flora-Gäste voll dabei, klatschen die eingängigen Rhythmen lebhaft mit und quittierten jeden zwischendurch eingeschobenen Gag mit lebhaftem Beifall. »Ich habe selten ein hiesiges Publikum erlebt, das schon in der ersten Hälfte so auf Touren kommt«, freute sich Flora-Mitarbeiter und SixPack-Programm-Macher Sebastian Jerig.

Publikum geht sofort mit

»Das beste Flaschenmusikprogramm aller Zeiten und eine Show der Späße mit dem schönsten der Gefäße« hatten die Flaschmobber nach der Eingangsfanfare »Also sprach Zarathustra« versprochen. Und dazu alles frisch zubereitet. Will heißen: Nichts aus der Konserve und keine Macht den Dosen. Und wenn doch ein Hintergrund-Rhythmus aus den Lautsprechern ertönte, dann hatte ihn die Band zuvor mit ihren Instrumenten eingespielt und aufgenommen.

Instrumente, das waren Glas- und Plastikflaschen in allen Größen und Variationen – vom gläsernen Glockenspiel über die Saitenflasche und die »Gloria«-Druckspülflasche bis hin zum selbst gebauten Jazz-Bass aus einem 20-Liter-Wassserbehälter mit einem kleinen Schnapsfläschchen als Plektron. Nicht zu vergessen das Schlagzeug aus einem Sammelsurium von Plastikflaschen, das »Möhre«, der »einzige hauptberufliche Flaschenschlagzeugspieler weltweit«, virtuos bediente.

Keine Macht den Dosen

Und das Repertoire der »Flaschmobber«? Das reichte von der Klassik über Rap, Soul, Disco und Computersound bis hin zum russischen Volkslied. Besonders viel Beifall gab es für den Ingo-Insterburg-Klassiker »Ich liebte ein Mädchen in …«, den die vier Musiker bei ihren Konzerten stets mit eigenem Text in der jeweiligen Bundesland-Version präsentieren. Viel Spaß gab es zwischendurch beim »Flaschmob«-Memoryspiel. Hier hatten zwei Kandidaten aus dem Publikum aus zwölf Karten mit hinterlegten Melodien sechs Pärchen herauszufinden.

Klar, dass die »SixPack«-Gäste die vier Berliner am Ende nur mit einer Zugabe von der Bühne entlassen wollten. Die gab es denn auch, und zwar als A cappella-Abschiedshymne mit Ukulelebegleitung. Und zum guten Schluss hieß es dann in Richtung Publikum: »Alle unsere Flaschen sind müde. Die wollen jetzt in die Kiste.«