Rheda-Wiedenbrück (WB/wl). Johnny Silver ist der deutsche John Lennon. Er entführt seine Zuhörer authentisch und gekonnt durch die Hits der legendären Beatles. Silver ist vierfacher Deutscher Rock- und Pop- Preisträger 2017. Der Sänger ist am Samstag, 23. Februar, um 20 Uhr zu Gast beim Kulturverein Vitart, der mit dem Konzert seine beliebte Wohnzimmerreihe startet.

Das Konzert findet in der Türenausstellung Ebeling in der Kleestraße 11 im Ortsteil St. Vit statt. Der Eintritt beträgt 15 Euro.

Am Freitag, 1. März, ist um 20 Uhr der Pianist Marius Furche zu Gast im Hause Post, Kleestraße 13c. Der Künstler präsentiert für Vitart auf dem Flügel die schönsten Melodien der neueren Filmgeschichte wie »Ziemlich beste Freunde« oder »Wie im Himmel«. (Eintritt 15 Euro).

Am Sonntag, 17. März, ist der kleine Kulturverein zu Gast in der Orangerie am Schloss Rheda. Um 19 Uhr startet das Konzert mit dem irischen Singer-Songwriter Kieran Goss und der Sängerin Annie Kinsella. Eine Musik, die aus dem Herz kommt und direkt ins Herz trifft. Der Eintritt für dieses Konzert beträgt 18 Euro.

Der Gitarrist Jens Kommnick ist kein Unbekannter bei Vitart. Er war der erste Künstler, den der Verein verpflichten konnte. Kommnick spielt am Samstag, 6. April um 20 Uhr auf dem Anwesen Ackfeld in Langenberg, Westfeldstraße 1, im gemütlichen Wohnzimmer der Gastgeber. Der Künstler gilt zu den bekanntesten Vertretern des Celtic Fingerstyle und hat mehrfach mit Reinhard Mey zusammengearbeitet. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Bei allen Wohnzimmerkonzerten werden ausgesuchte Weinen und kleine Snacks serviert.

Der Vorverkauf ist gerade gestartet. Karten gibt es in den Buchhandlungen Rulf, Marienstraße 16, und Lesart, Neuer Wall 1, sowie unter info@vitart.de.