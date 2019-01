Auf ein so langes soziales Engagement bringen es nicht viele Menschen. Leo Topp begleitet die Aktion Rumpelkammer von Beginn an seit nunmehr 58 Jahren. Foto: Waltraud Leskovsek

Von Waltraud Leskovsek

Mit seinem Treckergespann gibt er alles und hilft den fleißigen Sammlern so gut es geht. Zwar springt Leo Topp nicht mehr wie ein junges Reh vom Trecker, um die Altkleidersäcke einzusammeln. Doch dafür hat der Routinier jede Menge junge Leute im Schlepptau. Und die können so richtig anpacken!

Wichtig für die Gesellschaft

Leo Topp ist seit 58 Jahren dabei – also seit es die Aktion überhaupt im Ort gibt. Ihn treibt aber nicht nur die gute Tat an. Mit wohltätigen Projekten dieser Art entsteht generationenübergreifend ein sozialer Zusammenhalt, der der Gesellschaft inzwischen häufig fehlt. Gemeinsam etwas für die Schwachen leisten – das schweißt zusammen.

»Besonders das gute Miteinander zwischen Jung und Alt« findet der 76-Jährige gut. In manchen Transportern würden drei Generationen sitzen, berichtet er. Leo Topp kann sich noch gut an die Zeit erinnern, als bei der Aktion der Kolpingsfamilien noch Altpapier und Flaschen mit eingesammelt wurden. Er findet es bemerkenswert, dass die Aktion Rumpelkammer immer noch so gut angenommen wird und die Menschen zwischen den Feiertagen ihre Kleiderschränke durchforsten.

24 Tonnen Altkleider

So erfolgreich wie in den Vorjahren lief die Sammlung auch am vergangenen Samstag. In Rheda am neuen Sammelplatz »Am Werl« wurden es am Ende dreieinhalb Container mit 24 Tonnen Altkleidern und damit sogar noch ein bisschen mehr als im Vorjahr.

Alleine im Bezirk Rheda und den Dörfern Batenhorst und St. Vit waren rund 45 Helfer für den guten Zweck im Einsatz und sammelten die Kleidersäcke ein. Unterstützt wird die Kolpingsfamilie Rheda traditionell von der Katholischen Landjugend. Oft werden sie dabei durch Firmen gesponsert, die ihre Transporter zum Einsammeln der Tüten kostenlos zur Verfügung stellen. Bei dieser Aktion arbeiten die Kolpingsfamilien Rheda und Wiedenbrück Hand in Hand.

Bereits ab 9.30 Uhr fuhren die ersten Transporter am zentralen Sammelplatz vor. Dort wurden die Kleidersäcke sogleich in die Container verladen. Und einmal mehr wurde deutlich, dass es nur funktioniert, weil so viele mit anpacken und perfekt zusammenarbeiten.

Tüten nicht im Briefkasten

Franz Kersting, der zusammen mit Norbert Milchers die Vorbereitungen für die Sammelaktion in Bezirk Rheda getroffen hat, ist immer wieder begeistert, dass so viele Menschen dabei sind. Die beiden zeigten sich rundherum zufrieden.

Die anfänglichen Bedenken, ob die Bürger dem Aufruf zur Altkleiderspende überhaupt noch folgen, auch wenn sie die Tüten nicht mehr wie in den Vorjahren in ihrem Briefkasten finden, bestätigten sich nicht. Die Säcke waren dieses Mal in Rathäusern, Geschäfte und Kirchen erhältlich. Das hat gereicht.