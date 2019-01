Rheda-Wiedenbrück (WB). Fähiger Nachwuchs wird dringend gebraucht. Trotzdem wissen viele Jugendliche nicht, was sie später beruflich tun wollen. Helfen soll der Tag der Ausbildung am Samstag, 2. Februar.

Von 10 bis 15 Uhr können sich Jugendliche und ihre Eltern in 13 Ausbildungsbetrieben in Rheda-Wiedenbrück über das vielfältige Ausbildungsangebot vor Ort informieren. Gemeinsam und koordiniert mit der Wirtschaftsförderung der Stadt bieten sie den »Tag der Ausbildung« an, um einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen und den Kontakt mit ausbildungsinteressierten Jugendlichen aufzunehmen.

Von »A« wie Automobilkaufmann bis »Z« wie Zweiradmechatroniker

In allen teilnehmenden Unternehmen stehen Personalverantwortliche und Auszubildende bereit, um Jugendlichen und ihren Eltern Auskunft über ihr Berufsbild und ihren Ausbildungsalltag zu geben. Die Ausbildungsberufe reichen von »A« wie Automobilkaufmann bei der Auto-Zentrale Karl Thiel bis »Z« wie Zweiradmechatroniker bei Prophete.

In vielen Betrieben können Jugendliche selbst Hand anlegen und ausprobieren, wie geschickt sie sind. So wird das Fertigen von kleinen Werkstücken angeboten oder auch das Steuern einer Krananlage. Bei der Tönnies Unternehmensgruppe lernen die jungen Leute viele verschiedene Ausbildungen kennen: Für die Berufskraftfahrer steht ein Lastwagen der eigenen Flotte bereit, ebenso gibt es Informationen über die Ausbildung zum Elektriker, Fachinformatiker oder Lebensmitteltechniker.

In den Hallen ist Produktion live zu erleben

Laminat legen und Tapeten kleben Interessierte bei Westermann, bei Hansmeier Steuerungstechnik lernen die Jugendlichen moderne Messtechnik kennen. Bei Westfalia Automotive werden Aluminium-Werkstücke gedreht, bei Mosecker geht es um Geschicklichkeit mit der Werkzeugmaschine, im Simonswerk kann man einen Teil der Produktionsmaschinen »live« erleben. Bei der Tischlerei Voltmann ebenso wie bei der Westag & Getalit AG stellen die Azubis ihre Gesellenstücken vor. Ebenfalls ist die Besichtigung der Werkshallen, teilweise bei laufenden Maschinen möglich.

Die Teilnahme am Tag der Ausbildung ist eine gute Möglichkeit, um sich vor Ort einen Eindruck vom Unternehmen als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb zu verschaffen. Wirtschaftsförderin Nikola Weber empfiehlt allen Schülern ab der achten Klasse den Besuch in den Betrieben, um sich ein Bild von der Vielfalt der Berufe und der Leistungsfähigkeit der heimischen Firmen zu machen.

Teilnehmer können ein iPhone gewinnen

Teilnehmende Jugendliche haben darüber hinaus auch noch die Chance, beim Gewinnspiel ein neues iPhone XS, ein iPad Pro 11 oder ein HomePod zu gewinnen. Teilnahmekarten gibt es am 2. Februar direkt vor Ort bei den Unternehmen.