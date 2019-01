Rheda-Wiedenbrück (WB). Dr. Georg Robra, Erster Beigeordneter der Stadt Rheda-Wiedenbrück, hat sich in Mülheim an der Ruhr auf den Posten des Beigeordneten für Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur beworben. Gut zwei Jahre nach seinem Antritt in Rheda-Wiedenbrück scheint der 44-Jährige bereits wieder auf dem Absprung zu sein. Eine Stellungnahme aus dem Rathaus gibt es dazu nicht.

Allerdings hat die SPD in Mülheim an der Ruhr bestätigt, dass Robra sich dort vorgestellt und die Mitglieder auch überzeugt habe. Man werde ihn einstimmig als Kandidaten für das Amt vorschlagen, hieß es. Die Sozialdemokraten stellen in Mülheim an der Ruhr die stärkste Fraktion im Stadtrat. Die Position des Beigeordneten für Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur sei in der Vergangenheit stets von einem SPD-Mitglied besetzt worden, war aus Mülheim an der Ruhr zu vernehmen. Entschieden wird dort am 14. Februar über die Personalie.

Familiäre Verbindungen an die Ruhr

In Rheda-Wiedenbrück müsste bei einem Weggang Robras nicht nur die Leitung des städtischen Geschäftsbereiches zwei – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Recht und Umwelt, Soziales und Integration sowie Jugend, Bildung und Sport – neu ausgeschrieben werden. Auch die Stelle des Flora-Westfalica-Geschäftsführers würde frei. Dieses Amt bekleidet der 44-Jährige seit dem 1. Januar 2018.

Nach Mülheim an der Ruhr hat Robra familiäre Verbindungen. Sein Bruder arbeitet im Rechtsamt der Stadt, Robra selbst hat sein Abitur dort absolviert.