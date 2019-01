Der Verein zählt mittlerweile 280 Mitglieder. Schlüter und seine Vorstandskollegen blickten auf ein äußerst erfolgreiches Musical-Jahr zurück. Im Mittelpunkt stand natürlich das Musical »Die Päpstin« in seiner dritten Spielstaffel, das mehr als 10.000 Besucher im Reethus begeisterte. Klaus Wulfheide, Geschäftsführer der Musical- Fabrik und Gesamtleiter der Musical-Projekte, machte deutlich, dass »Die Päpstin« das bisher ambitionierteste Projekt in der sechsjährigen Geschichte des Vereins darstellt.

Alle arbeiten ehrenamtlich

Dankbar stellte er fest, dass es dem Vereinsvorstand gelungen sei, im Sinne des Vereinszwecks die organisatorischen, personellen und finanziellen Voraussetzungen zu schaffen, diese aufwändigen Musical-Projekte zu realisieren und damit Jahr für Jahr viele tausend Menschen nach Rheda-Wiedenbrück zu locken, die sich von den Musicals begeistern lassen.

Das ehrenamtliche Engagement spiele bei der Musical- Fabrik eine ganz bedeutende Rolle, hob Burkhard Schlüter hervor. Mit ihm als Vorsitzendem bilden Jutta Helmer als stellvertretende Vorsitzende und Angèle Reker-Ost als Schatzmeisterin den Vereinsvorstand, der selbstverständlich ehrenamtlich tätig ist und die Geschicke dieser wichtigen Kulturinstitution in Rheda-Wiedenbrück leitet und lenkt.

Rollen für den »Medicus« sind verteilt

So sind aber nicht nur die Aktiven der Vereinsführung ehrenamtlich tätig, sondern auch alle Mitwirkenden im Rahmen der Musical-Produktionen: vom Schauspieler auf der Bühne über die Orchestermitglieder bis zum Regisseur, der Choreografin, dem Bühnenbildner-Team oder den Kreativen der Licht- und Tontechnik bis hin zu den fleißigen Händen, die die aufwändigen Kostüme fertigen mitsamt der vielen unsichtbaren Helfer hinter den Kulissen – überall sind ausnahmslos Laien am Werk. Das sei die Besonderheit, die den Verein Musical-Fabrik auszeichne, stellte der Vorstand fest. Am Ende stehe ein durchaus professionell anmutendes Musical-Werk, das mit ehrenamtlichem Engagement und ganz viel Herzblut Schritt für Schritt aufgebaut und von Laienhand geschaffen wurde.

Der Vorstand informierte darüber, dass der Verein Musical-Fabrik bereits vor seiner nächsten Mammut-Aufgabe steht. Im März 2020 geht die Aufführung des Musicals »Der Medicus« über die Bühne der neuen Stadthalle. Das aufwändige Casting mit über 100 Bewerbern ist erfolgreich gelaufen, die Rollen und die Besetzungen sind verteilt und mit der Probenarbeit wurde in diesen Tagen begonnen.

Vorstand einstimmig im Amt bestätigt

Ab sofort treffen sich regelmäßig wöchentlich die Darsteller der Hauptrollen zu den szenischen Proben, das große Ensemble kommt neben Chor- und Bühnenproben auch zu intensiven Tanzproben zusammen, um die aufwändigen Choreografien einzustudieren. Das 28-köpfige sinfonisch besetzte Orchester wird ebenfalls in Kürze seine Probenarbeit aufnehmen, zudem arbeiten die Kostümbildnerinnen und die technischen Teams für Kulisse, Requisite, Licht und Ton bereits seit Wochen an der kniffeligen Aufgabe, den »Medicus« bildgewaltig in Szene zu setzten.

Bei den Wahlen wurden die Vorstände Burkhard Schlüter, Jutta Helmer und Angèle Reker-Ost einstimmig für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.