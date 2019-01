36 Wohneinheiten hat das Gebäude. Durch eine energetische Modernisierung der Fassade sollen die Bewohner bereits von einer Heizkostenersparnis profitieren. Auch optisch wurde das Haus aus den 70er Jahren durch ein neues Farbkonzept aufgewertet. Insgesamt investiert die KHW zwei Millionen Euro in das Projekt, unterstützt durch Fördermittel des Landes.

Das ist die KHW Die Kommunale Haus und Wohnen GmbH mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück ist eine Wohnungsgesellschaft. Sie steht seit 60 Jahren für eine sichere und sozial ausgewogene Wohnungsversorgung. Das Tätigkeitsgebiet ist der südliche Teil des Kreises Gütersloh. Derzeit werden rund 1100 eigene Wohnungen bewirtschaftet.

Barrierefreie Wohnungen

Die Zahl der geförderten Wohnungen in NRW nimmt laut KHW jedoch seit Jahren ab. »Das leider oft noch negative Image des öffentlich geförderten Wohnraums entspricht nicht mehr der Realität. In den Neubauprojekten leben breite Schichten der Bevölkerung«, sagt KHW-Geschäftsführer Tobias Schirmer. Gerade im ländlichen Raum würden vor allem Ältere und Familien von den barrierefreien Wohnungen profitieren. »Viele Projekte sind besonders innovativ und leisten einen Beitrag zu einem vielfältigen Wohnungsangebot oder zu einer gemischten Quartiersentwicklung«, erklärt Tobias Schirmer.

Startschuss für Neubauprojekte

Dabei setzt die KHW gleichermaßen auf den Neubau und die Bestandsmodernisierung ihrer Wohnungen und Quartiere. In diesem Jahr soll der Startschuss für einige Neubauprojekte fallen: So starten welche in Rietberg, Schloß Holte-Stukenbrock, Verl. Dabei stehe die Wohnungswirtschaft weiterhin vor großen Herausforderungen. »Der Mangel an bezahlbaren Grundstücken und die allgemeine Preissteigerung im Baugewerbe macht sich bei den Baukosten bemerkbar«, sagt Schirmer. Trotzdem gelinge es nach wie bezahlbaren Wohnraum im Kreis anzubieten. »Die Nachfrage ist nach wie vor sehr hoch.«

Laut KHW wächst der Bedarf nach bezahlbarem und qualitativem Wohnraum durch die steigende Bevölkerungsentwicklung in der Region weiter an. Regional würden in NRW bis zu 50 Prozent der Haushalte Anspruch auf eine geförderte Wohnung haben.