Rheda-Wiedenbrück (WB). Langfinger sind im Rheda-Wiedenbrücker Ortsteil Lintel in Firmen eingebrochen. Zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr, sind sie an der Kapellenstraße durch eine aufgehebelte Hintertür in eine Firma eingestiegen.