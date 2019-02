Von Tim Bergheim

Für die neue Tollität war es ein rundum perfekter Tag: Denn just am Tage seiner Inthronisation feierte Weber die Vollendung seines 56. Lebensjahres. Und so schmetterte der randvolle Saal im Pfarrheim St. Johannes dem frisch gebackenen Prinzen ein donnerndes »Happy Birthday«. Und vergaß dabei gern, dass man Weber in seinem Berufsleben weniger gern begegnet: Schließlich klemmt er da so manchem Autofahrer ein Knöllchen hinter den Scheibenwischer. Kein Thema an diesem Abend. Denn wie rühmte Thomas Venten, der musikalisch moderierte, den neuen Prinzen so schön: »Lieber Hermann, du bist eine Frohnatur, aus dir strömt die Freude pur.«

Doch zunächst einmal »strömten« nur Orden. Neben Mutter, Gattin und drei Töchtern bedachte Hermann I. eine ganze Reihe Jecken damit. Und als die Vertreter der KG Helü, des WCV Grüne Funken, der Harsewinkeler Jecken und des Karnevals Clubs Cronsbach-Funken, allesamt in stattlichen Delegationen präsent, die Bühne geentert hatten, um ihren Orden im Empfang zu nehmen, war der Saal zu zwei Dritteln geleert.

Doch neben diesem beeindruckenden Auflauf gab es auf der Bühne noch reichlich andere Schauwerte. Alle voran die blutjungen Tänzerinnen aus den Reihen der »Fitness Dancer« vom VfL Rheda. Das war meilenweit entfernt vom klassischen karnevalistischen Tanz, total modern und fetzig. Im donnernden Applaus, den sie ernteten, dürfte ein »weiter so« mitgeschwungen haben.

Viele Orden verteilt

Manche Tanzschritte wie aus einem Gardetanz, und doch auch weit davon entfernt: Das Mädels-Trio der Band »Dance to Fox«, die den Jecken phonstark einheizte, schwang neben den Beinen doch mehr noch seine schwarz-rot-silbernen Puschel. Ein Hoch auf alle Cheerleader!

Zweimal gehörte die Bühne an diesem Abend den Fitness Dancern. Und zweimal Gudrun Bauer. Als Frau Professor, auf dem Weg zur Uni Bielefeld in Rheda gestrandet, hielt sie ihren Vortrag über den »Homo sapiens nervtötus«, kurz »Mann«. Als »Anschauungsobjekt« präsentierte sie dabei Bänker Bernd Schulte, der seine Rolle mit Fassung und noch mehr Humor trug. Auf die professorale Seite folgte Bauers etwas anzügliches Alter Ego. Ruft der arbeitslose Mann, als er froh nach Hause zurückkehrt, »Schatz, ich habe eine neue Stellung«. Raunzt sie zurück: »Du Sau, geh dir lieber eine Arbeit suchen!« Zwei Arten Humor. Wer wollte, durfte über beide lachen.

Als seien Wiegenfest und die neue Rolle als Prinz allein nicht schon genug, legte Hermann I. seinen Prinzenrock schnell wieder ab, um als »HW Musik Freak« seine Fans wie schon im Vorjahr wieder zu Jubelstürmen hinzureißen. Gefühlige Schlager präsentierte er da und sang auf besonderen Wunsch »Freiheit« von Marius Müller-Westernhagen.