Von Waltraud Leskovsek

Zu den »KoolKids« gehören Johanna Witte, Sophie Kersting, Ria Moselage, Jasmin Grabs und Nora Rüsenberg. Die Tanzgarde trainiert sich selber und das richtig gut. Ihre orange-schwarzen Uniformen konnten sie sich durch erste kleine Gagen bei Auftritten kaufen.

Die Kolpingfamilie Rheda hatte zum großen Familienkarneval eingeladen und dabei Alt und Jung gleichermaßen angesprochen. Durch das kurzweilige Programm führten Julia Witte und Joana Galetzka. Joana lässt sich nach und nach in die Rolle der Moderation einarbeiten. Wichtige Aufgaben frühzeitig an junge Menschen zu übertragen, ist ein Grundgedanke der Kolpingfamilie in Rheda.

Kinderprinzenpaar zu Besuch

Tanzgruppen vom VfL Rheda begeisterten ebenso wie der Besuch des Kinderprinzenpaares der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Felix und Lilli. Zu flotten Mitmachliedern wie das Fliegerlied oder den Ententanz machten insbesondere die kleinen Besucher mit Begeisterung mit. Die »KoolKids« führten kurzerhand die Polonaise durch den Saal an und alles was laufen konnte, reihte sich ein.

Zu Gast war eine Gruppe aus dem Seniorenheim St. Elisabeth. Sie genossen es sichtlich, dass die Kinder so viel Spaß hatten und ließen sich von dem Temperament anstecken. Bei Kaffee und Kuchen und kühlen Getränken ließen es sich alle gut gehen und so manche Rakete für gelungene Darbietungen starten. Für die Kolpingfamilie ist der Familienkarneval ein altersübergreifendes Fest, was bei allen Anwesenden, in diesem Jahr waren es rund 200 Besucher, gut ankommt.

Orden und Kamelle

Für alle Akteure auf der kleinen Bühne gab es einen Orden und für alle Kinder noch jede Menge Kamelle, und eine Konfettibombe am Ende der zweistündigen Veranstaltung sorgte dafür, dass alle gut gelaunt nach Hause gingen.