Von Stephan Rechlin

Wie andernorts in Deutschland auch lässt die Lidl-Gruppe aus Neckarsulm in Rheda-Wiedenbrück einen neuen Discount-Markt mit Wohnnutzung in den Geschossen darüber errichten. Auf dem ehemaligen Gelände des Autohauses Thiel hat sie damit einen Investor beauftragt, der das Gebäude anschließend 15 Jahre lang an Lidl vermieten wird – weitere 15 Jahre im Anschluss sind möglich.

Der Zeitplan ist ambitioniert. Schon Mitte September möchte Lidl den neuen Markt eröffnen. Ob dazu auch in der Branche übliche Konventionalstrafen vereinbart wurden, falls es bis dahin nicht klappt, wissen nur die beiden Vertragspartner.

Baustelle darf eingerichtet werden

Um schon einmal loszulegen, darf der Investor auch ohne Baugenehmigung Altgebäude abreißen, den Schutt und den Oberboden abräumen, einen Baukran aufstellen und die Baustelle soweit wie möglich für den Neubau vorbereiten. Doch auf der Baustelle ist offenkundig schon mehr als das passiert.

Als dort plötzlich eine großflächige Rampenanlage für den künftigen Markt zu sehen war, schritt die Bauordnungsbehörde der Stadt ein. Architekt und Bauherr wurden schriftlich aufgefordert, sich auf die nicht genehmigungspflichtigen Arbeiten auf der Baustelle zu beschränken. Doch offenbar wurde auch danach noch weiter gearbeitet. Jetzt haben Architekt und Bauherr ein ordnungsbehördliches Verfahren am Hals, in dem der Sachverhalt aufgearbeitet werden soll. Im schlimmsten Fall droht ihnen ein saftiges Bußgeld.

Der Investor hat noch keine Baugenehmigung, weil dem Rat in der jüngsten Beratung ein erforderliches Lärmschutzgutachten fehlte. Deshalb konnte das Gremium noch keine Änderungen des Flächennutzungs- und des Bebauungsplanes auf den Weg bringen. Solche Planänderungen dauern lange – Bürger und Träger öffentlicher Belange sind zu hören, die Bezirksregierung muss auch noch zustimmen. Die nächste Abstimmungsmöglichkeit darüber gibt es aber erst am 20. Mai.