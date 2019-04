Von Richard Zelenka

Rheda-Wiedenbrück (WB). Ein Jagdhund will jagen. Das sagt schon der Name. Er muss es sogar. Aus dem verspielten Familienhund, dem treuen Freund und Begleiter wird mitunter ein gnadenloser Jäger, der seine vermeintliche Beute bis zur Erschöpfung über Stock und Steine hetzt.

Trainerin und Autorin Alexandra Hansch (42) arbeitet als Verwaltungsangestellte in der Erwachsenenbildung beim Kreis Gütersloh und betreibt seit zehn Jahren ihre Hundeschule »Freizeit mit Hund«. Sie ist Hundetrainerin und -psychologin. Sie ist dem Berufsverband der Hundepsychologen sowie der Bildungsgemeinschaft Hund angeschlossen und Mitglied der Aktion »Trainieren statt dominieren«. Sie bietet Einzelkurse und Gruppenseminare zu verschiedenen Themen an. Hansch hat das Buch »Coaching für Hundetrainer« veröffentlicht.

Dann werden Sekunden zu einer Ewigkeit. Das Herrchen steht oft rat- und fassungslos da – und ist froh, wenn sein Hund endlich unverletzt und ohne Beute wieder auftaucht. All das muss nicht sein, sagt Alexandra Hansch aus Rheda-Wiedenbrück. Die 42-Jährige hat sich mit ihrer Hundeschule darauf spezialisiert, das Jagdverhalten im Zusammenspiel von Mensch und Hund in Bahnen zu lenken, die im Umfeld vertretbar sind. Das von ihr entwickelte zweitägige Jagdkontrolltraining besteht im Prinzip aus drei Modulen: Grundgehorsam, Rückruf und hundetypische Beschäftigung.

Der Schauplatz: ein idyllisches Wäldchen in Rheda-Wiedenbrück. Es ist noch ruhig an diesem Samstagmorgen in dem beliebten Naherholungsgebiet – ideale Voraussetzungen für die erste Trainingsstufe. Die Teilnehmer und ihre Lieblinge warten gespannt und etwas nervös auf das, was nun kommt. Man duzt sich, die Atmosphäre ist entspannt, fast familiär.

Der Jagdtrieb sei bei verschiedenen Hunderassen mehr oder weniger ausgeprägt, auch von Hund zu Hund gleicher Rasse gebe es deutliche Unterschiede, führt die Hundetrainerin ein. »Wir wollen dem Hund das Jagen nicht vermiesen oder abgewöhnen, was gar nicht möglich ist«. Das habe man früher praktiziert. »Heute arbeiten wir mit dem Hund, nicht gegen ihn«.

Rein optisch ist Bella das imposante Gegenstück zu Fine. Die junge Labradordame ist ein 30 Kilo schweres Kraftpaket, das ihr Frauchen Heidrun manchmal zur Verzweiflung treibt. »Wenn sie plötzlich an der Leine zieht, dann falle ich fast um«. Wilma ist ein Bretone-Mischling und hat panische Angst vor Bussen. »Sie reagiert kaum auf Kommandos«, klagt Frauchen Heike. Ein Fall für sich ist Xena. Die dreijährige Bayerische Gebirgsschweißhündin lässt keine Hatz aus. »Neulich riss sie aus und jagte ein Kaninchen. Zurück kam Xena mit einer Beule auf dem Kopf. Sie muss gegen einen Baum gerannt sein«, erzählt Frauchen Lea.

Das Hetzen hinter einem Beutetier ist für den jagdlich ambitionierten Hund eine Leidenschaft. Dabei werden Glückshormone ausgeschüttet, die das Tier immer wieder erfahren möchte. Der Teufelskreis beginnt: Die Jagd verselbstständigt sich und wird zu einem Dauerärgernis. Auf und davon – wie kann dieses unerwünschte Verhalten schon im Ansatz erkannt und verhindert werden? Ein systematisch aufgebautes Training kann helfen, manche missliche Situation im Keim zu ersticken.

Übungen an verschiedenen Stationen

Die Gruppe marschiert durch den Wald und übt an verschiedenen Stationen zunächst die Grundkommandos. Hört der Hund, gibt’s zur Belohnung ein hochwertiges Leckerli. Der Schlüssel zum Erfolg sei eine auf den jeweiligen Hund abgestimmte Beschäftigung, so die Trainerin. Der Mensch müsse dem Tier eine echte Alternative anbieten, um das Jagdverhalten in verträgliche Bahnen zu lenken. Beschäftigungsspiele, Übungen mit der Reizangel oder das Anlegen eine Wurstwasserspur sowie das Training mit der Schleppleine können Bausteine auf dem Weg zum besseren Miteinander von Mensch und Tier sein. Je früher das Training beginnt, desto einfacher und schneller könne unerwünschtes Verhalten positiv beeinflusst werden. Doch es gibt Grenzen. Hansch: »Es wäre gelogen zu sagen, es klappt immer. Denn es gibt Hunde, die kann man nicht von der Leine lassen«.