Rheda-Wiedenbrück (WB). »Auf in die Batze – Freibäder in Rheda-Wiedenbrück« lautet der Titel der neuen Aus­stellung, die derzeit im Museum für Kunst- und Stadtgeschichte aufgebaut wird.

Eröffnung am 5. Mai Die Ausstellung soll die Historie der beiden Bäder zeigen. Eröffnet wird sie am Sonntag, 5. Mai, 15 Uhr, durch Museumsleiterin Christiane Hoffmann, Arnold Bergmann, Stiftungsvorstand des Museums, und Bürgermeister Theo Mettenborg. Die Werke sollen bis zum 15. September zu sehen sein. Geöffnet ist während der Öffnungszeiten des Museums: Mittwoch, 15 bis 18 Uhr, Donnerstag, Samstag und Sonntag, 15 bis 17 Uhr.

Gezeigt werden sollen Originalobjekte, Gemälde und Zeitungsausschnitte der Rheda-Wiedenbrücker Freibadegeschichte. Eröffnet wird die neue Ausstellung an diesem Sonntag, 5. Mai, 15 Uhr.

Schwimmclub Frosch künstlerisch wertvoll

»Passend zum Start der Badesaison 2019, wollen wir das beliebte Sport- und Freizeitvergnügen auch im Museum thematisieren«, teilen die Veranstalter in ihrer Ankündigung mit. Die Freibäder der Stadt blickten schließlich auf eine lange Geschichte zurück. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts sei Schwimmsport in beiden Städten betrieben worden. Der Schwimmclub Frosch, dessen Gedenkblatt der Heimatverein Wiedenbrück aufbewahre, stelle ein künstlerisch wertvolles Zeichen dafür dar.

Freibad blickt auf 60-jährige Geschichte

Auch mehrere öffentliche Badestellen entlang der Ems habe es gegeben. »Als im Jahr 1936 in Rheda mit der Eröffnung des städtischen Freibads der Badebetrieb in seiner heutigen Form begann und wenige Jahre später in Wiedenbrück die Baugrube ausgehoben wurde, ist Schwimmen endgültig ein Freizeitvergnügen für die Massen geworden«, heißt es in der Ankündigung. Das Städtische Freibad in Wiedenbrück nahm im Jahr 1959 seinen Betrieb auf und blickt daher auf eine 60-jährige Geschichte zurück.