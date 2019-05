Von Waltraud Leskovsek

Rheda-Wiedenbrück (WB). Das Domino-Team strebt einen neuen Rekord an. Waren es 2018 noch 90.000 Steine, werden sie in diesem Jahr 105.501 Steine für ihr Projekt aufstellen und hoffen, dass sie alle umfallen.

Der sogenannte Fall-Down ist am Sonntag, 2. Juni, um 12 Uhr in der großen Sporthalle am Ratsgymnasium. Der Eintritt ist frei. In diesem Jahr lautet das Thema »Das Leben in Domino« für Projektleiter Johannes Linnenbrink und sein Team.

Die fallenden Steine zeigen das Leben eines Menschen. Es beginnt mit der Geburt eines Babys, anschließend werden Symbole aus dem Kleinkindalter gezeigt. Es folgt das Jugendalter, welches von den Steinen in verschiedenen Techniken dargestellt wird. Der dritte große Abschnitt wird dieses Mal das Leben im Erwachsenenalter verbildlichen.

Viele Monate Vorarbeit stecken in dem Projekt, das binnen weniger Minuten erledigt sein wird. Es beginnt mit derSuche des Themas. Im vergangenen Jahr waren es Bilder aus dem bekannten Film »König der Löwen«, es gab schon das Thema Piraten, St. Vit, Deutschland, Schneewittchen oder die Fußball-Europameisterschaft. Gemeinsam sammeln Lukas Prinz, Alexander Benz, Jonathan Hofinger, Justin Kühn, Deborah Prante, Marco Vorbusch und Johannes Linnenbrink Projektideen, die mithilfe des »Domino Planners« geplant werden.

Viele Monate Vorarbeit

Das Programm programmieren Linnenbrink und Hofinger selbst. Danach wird ein Masterplan erstellt. Das heißt, die geplanten Projektbilder werden zentimetergenau in einem Raster geplant. Damit die einzelnen Projekte auch fallen, werden anschließend noch Verbindungslinien geplant und genau berechnet, wie viele Steine diese beinhalten müssen. Auch der Aufbau ist eine Herausforderung. Rund zwei Tage dauert es, bis alles steht.

Bei den Dominoexperten fing das außergewöhnliche Hobby bereits im Kinderzimmer mit ein paar Steinchen an. Die Strecken wurden schnell immer größer und aus einfachen farbigen Linien wurden Projekte. Manchmal musste sogar das Wohnzimmer herhalten, weil das eigene Zimmer zu klein war. Gerade der technische Hintergrund dabei fasziniert die jungen Menschen. Jedes Jahr kauft sich das Team neue Steine hinzu und die Kisten stapeln sich deckenhoch in ihren Zimmern.