Von Rainer Stephan

»Fleisch, Fisch und Soßen sind meins«, sagt Albermann. Die warme Küche ist sein Schwerpunkt. Der 22-Jährige arbeitet derzeit als Demi-Chef im Parkhotel Gütersloh und zählt zur Familie des gastgebenden Hauses Albermann. Dort trainiert er mit sieben weiteren Nachwuchsköchen aus ganz Deutschland für die Olympiade der Köche. Das Team: sechs Männer und zwei Frauen, allesamt unter 25 Jahre und Mitglied der deutschen Köche-Jugendnationalmannschaft. Die Aufgabe: am ersten Tag ein dreigängiges Menü für 60 Personen kochen. Einen Tag später ein kalt-warmes Buffet, bestehend aus vier Fingerfoods, einer Fischplatte, einem warmen Fleischhauptgang und Dessert, zubereiten.

Schon bei der WM gekocht

Für Albermann ist das nichts ungewöhnliches. Er verfügt bereits über internationale Wettkampferfahrung: Bei den Weltmeisterschaften (Culinary World Cup) 2018 in Luxemburg startete er schon für Deutschland. Im Sommer geht der heimische Jungkoch nach Hamburg. Die feine Küche (Haute Cuisine) ist sein Ziel. In fünf Jahren will er den elterlichen Betrieb in Batenhorst übernehmen und seinen Gästen »feine und bodenständige Küche« bieten.

Fein klingt auch das Trainings-Menü. Gebeizte Eismeer-Lachsforelle mit Kohlrabi-Variationen als Vorspeise, gegrilltes Flank Steak vom Rind mit Sauerampfersoße und Spinatknödeln als Hauptgericht und einen Dessertteller zum Thema Apfel. Gekocht wird unter den Augen von Teamtrainer Paul Emde aus Frankfurt.

Wie wird bewertet?

»Zu 50 Prozent entscheidet der Geschmack über die Benotung«, erläutert Teammanager Ronny Pietzner aus Potsdam. Darüber hinaus gehe es um Kriterien wie Regionalität, Nachhaltigkeit, Lagerhaltung, Arbeitstechniken oder die Hygiene in der Küche.

Neun Stunden bleiben dem Team am Sonntag für die Fertigstellung des Menüs. Erst werden die Aufgaben verteilt, dann wird gekocht. Bundestrainer Paul Emde sieht zu und gibt Tipps. Dann plötzlich kommt es zum Problem: Das Bindemittel für die Karottenschnitte reicht nicht aus. Die Masse ist nicht fest geworden. »Jetzt heißt es improvisieren«, sagt Paul Emde. Statt Karottenschnitte kommen geschmorte Karotten auf den Teller. Gut, dass in den Menükarten von Sonntag nicht die Speisenfolge steht.

Eine Viertelstunde vor dem offiziellen Start des Essens wird es ernst in der Küche. Köche und das siebenköpfige Albermann-Servicepersonal kommen am so genannten Pass, dem Tisch zwischen Küche und Servicebereich, zusammen. Emde stellt die drei Musterteller – für jeden Gang einen – vor. Im Schankraum und im kleinen Saal des Gasthofs haben inzwischen die 60 vorangemeldeten Gäste ihren Aperitif geschlürft und am Tisch Platz genommen. Knapp drei Stunden dauert es, bis auch der letzte Gast sein Dessert genossen hat. Eine stichprobenartige Befragung an einzelnen Tischen kommt zu dem Ergebnis: Die Gäste sind zufrieden, sprechen von einer »kulinarischen Entdeckungsreise«. Für Pius-Pastor Rüdiger Rasche, der es sich mit Gemeindemitarbeitern gemütlich gemacht hat, war das Highlight des Menüs »die gebeizte Eismeer-Lachsforelle.«

So hat’s geschmeckt

Und auch einem anderen lokalen Promi hat das Essen prima geschmeckt: »Alles wunderbar, echt lecker«, sagt der amtierende Prinz Karneval Franzl I. Lücke, der das Menü mit befreundeten Helüanern genossen hat.

Sogar der überaus kritische Teammanager Ronny Pietzner ist zufrieden mit der Leistung seines Teams. »Das war alles in allem gut«, sagt er. »Das Fleisch hätte vielleicht drei bis vier Grad mehr Kerntemperatur vertragen, und beim Dessert hätte ich mir noch mehr Farbe gewünscht. Geschmacklich war aber alles in Ordnung.« Noch bleiben dem Kader der Junioren-Nationalmannschaft gut acht Monate, um zu trainieren.

Das Ziel für Stuttgart ist jedenfalls klar. Der deutsche Köche-Nachwuchs will den Schweden den Titel abjagen und Albermann möchte dabei sein.