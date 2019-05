Von Rainer Stephan

Sie kommt ab sofort in neuem Gewand daher, und zwar in der Gestalt eines dreirädrigen Spezialfahrrads, das in der Pro Arbeit-Metallwerkstatt Am Sandring konstruiert wurde und ab sofort im Dienste der Abfallbeseitigung auf den Straßen der Stadt unterwegs ist. Zur offiziellen Vorstellung des Dreigang-E-Bikes mit Doppel-Akku, das die herkömmliche Stadtreinigung ergänzen soll, kamen Vertreter von Stadt und Pro Arbeit im Rathaus zusammen.

Zwar sei seit vier Jahren ein Team von Mitarbeitern des Bauhofs auch in den Innenstädten in Sachen Reinigung unterwegs. Beschwerden von Bürgern hätten jedoch den Anlass geliefert, ein neues Reinigungskonzept zu entwickeln, erläuterte Bürgermeister Theo Mettenborg. »Die Sauberkeit der Stadt lässt in einigen Bereichen zu wünschen übrig. Wir können noch mehr dagegen tun«, ergänzte Hans-Bernd Hensen, stellvertretender Fachbereichsleiter Ordnung und Sicherheit. Es gehe, so Hensen weiter, vor allem um das so genannte Littering, das verlorene Taschentuch, die weggeworfene Cola-Dose oder den entsorgten Kaffeebecher.

Ansprechpartner für die Bürger

Danach sollen in einem Probezeitraum bis Ende des Jahres die drei Pro Arbeit-Mitarbeiter mit ihrem Mobil auf vier Routen durch die Stadt fahren und Straßen, Wege und Plätze, aber auch die Container-Standorte anfahren und von Unrat befreien. Zudem sollen die Stadtreiniger Bürgern in Sachen Abfallentsorgung als Ansprechpartner dienen und beispielsweise auf das Angebot des Wertstoffhofs aktiv hinweisen, wie Pro Arbeit-Geschäftsführer Carsten Engelbrecht informierte.

Die fahrradmobilen Stadtreiniger sind eingebettet in ein Gesamtkonzept »Sauberkeit in der Stadt«. Dazu gehört beispielsweise auch, dass der pädagogische Dienst des städtischen Fachbereichs Bürgerservice und Integration verstärkt die Unterkünfte von Werkarbeitern ins Visier nimmt. Dabei will man mit den Bewohnern im Rahmen von Kontrollgängen über Fragen der Abfallvermeidung und -beseitigung ins Gespräch kommen. Als weitere Maßnahme soll die Zahl der Mülleimer im Stadtgebiet – derzeit sind es 400 – erhöht werden.

Ziel ist es, die objektive und subjektive Sauberkeit in der Stadt zu verbessern. Hans-Bernd Hensen: »Rheda-Wiedenbrück ist eine lebenswerte Stadt. Wir wollen zeigen, dass es sich lohnt, sich für das Allgemeinwohl einzusetzen.«