Von Rainer Stephan

Rheda-Wiedenbrück (WB). Wer Opfer einer Straftat geworden ist und unbürokratische Hilfe benötigt, hat seit Monatsbeginn eine neue erste Ansprechpartnerin im Kreis Gütersloh: Kathrin Baumhus, 41-jährige Rechtsanwältin in Herze­brock-Clarholz, ist die neue Leiterin der Außenstelle der Hilfsorganisation Weißer Ring.

Baumhus hat damit die Nachfolge des Rheda-Wiedenbrückers Ulrich Deppe angetreten. Der ehemalige leitende Angestellte der Kreispolizeibehörde hatte das Ehrenamt insgesamt zwölf Jahre lang ausgeübt. Im Rahmen einer Feierstunde im Historischen Rathaus, an der auch der Landesvorsitzende Jörg Bora und seine Vorgängerin und Ehrenvorsitzende, die ehemalige Landesjustizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter, sowie zahlreiche Vertreter von Polizei und Justiz teilnahmen, wurde der 67-jährige Deppe offiziell verabschiedet.

Ulrich Deppe sei ein »überzeugter Überzeugungstäter« gewesen, der sich stets für das Wohl der Schwächsten eingesetzt und Schaden von den Bürgern im Kreis Gütersloh abgewendet habe, meinte Rheda-Wiedenbrücks Bürgermeister Theo Mettenborg in seinem Grußwort. Und der Landesvorsitzende Jörg Bora charakterisierte Deppe, der einem Team von zwölf freiwilligen Helfern vorstand, als »außergewöhnlichen Außendienst-Mitarbeiter«, für den kein Fall zu schwierig gewesen sei. Für Roswitha Müllen-Piepenkötter sind es Menschen wie Ulrich Deppe, die mit »großem Feingefühl und einer Portion Humor« Opfern von Straftaten wieder Mut zum Leben machen.

An seiner schweren Aufgabe, so Deppe in seinen Dankesworten, habe er stets Freude gefunden. »Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen« – nach diesem Motto habe er versucht sie zu erfüllen. Seine Verabschiedung nutzte Deppe dabei auch, um auf ein Missverhältnis aufmerksam zu machen: »Wir haben kaum Opferanwälte, doch für die Angeklagten gibt es einen Pflichtverteidiger. Oft stehen die Opfer allein da. Auch dafür gibt es den ›Weißen Ring‹.«

Auch Deppes Nachfolgerin Kathrin Baumhus, die bereits als Jura-Studentin den Weg zum Weißen Ring gefunden hatte, griff in ihrer Vorstellungsrede diese Problematik auf. »In der Öffentlichkeit wird kaum wahrgenommen, wie Opfer leiden. Die ›Strafe‹ der Opfer aber geht meist über die Strafe der Täter hinaus«, meinte sie. Ihrem Vorgänger Ulrich Deppe, mit dem sie fünf Jahre lang zusammengearbeitet hatte, dankte sie für seine großartige Arbeit: Baumhus: »Ich übernehme eine tadellos geführte Außenstelle.«

Der im Jahr 1976 von Eduard Zimmermann gegründete Weiße Ring zählt 50.000 Mitglieder und 3200 professionell ausgebildete Opferhelfer. Der Verein gliedert sich in 18 Landesverbände mit 420 Außenstellen. Er ist nach Auskunft von Jörg Bora die einzige Organisation bundesweit, die sich um Verbrechensopfer kümmert. Pro Jahr werden etwa 1500 Opferfälle behandelt. Für die finanzielle Unterstützung von Opfern stehen jährlich 500.000 Euro aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden, Erbschaften sowie von Gerichten und Staatsanwaltschaften verhängten Geldbußen zur Verfügung. Bei den Bundesbürgern genießen der Weiße Ring und seine Arbeit großes Vertrauen. So belegt der Verein Iaut Jörg Bora beim aktuellen Gemeinwohlatlas der vertrauenswürdigsten Institutionen hinter Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und DRK den vierten Platz.