Von Waltraud Leskovsek

Rheda-Wiedenbrück (WB). Mit außergewöhnlichen Projekten haben junge Menschen in drei Tagen das Leben in der Stadt verbessert.

Im Altenheim St. Aegidius setzen sich die Kinder zwischen die Senioren an einen großen Tisch. Sie wollen gemeinsam Pizza essen. Ein Glück, dass Bewohner Fritz Wendlinger früher mal beruflich Pizza gebacken hat. Schnell zaubert er den Teig. Gudrun Bauer schnippelt das Gemüse und reibt den Käse. Warum der ganze Aufwand? Weil sich das St.-Aegidius-Jugendhaus mit rund 20 Jugendlichen an der bundesweiten 72-Stunden-Aktion des Bundes Deutscher Katholischer Jugend (BDKJ) beteiligt. Im Mittelpunkt stehen Aktionen für Kinder, Senioren und die Umwelt.

Unter dem Motto »Euch schickt der Himmel« engagieren sich im Pastoralverbund Reckenberg vier Gruppen für das Wohl der Allgemeinheit. Vor dem Pizzaessen haben die Jugendlichen mit den Bewohnern schon einen Ausflug in die Innenstadt gemacht. Sie besuchten den Wochenmarkt und aßen Eis.

Vor Freude geweint

Schnitzelessen stand am Abend zuvor auf dem Programm einer anderen Gruppe. Jugendhausleiterin Claudia Mieszala sagte, dass es den Senioren besonders gefallen würde, raus zu kommen und im Restaurant zu essen. Sogar Freudentränen seien geflossen.

Die Umwelt steht im Mittelpunkt der Aktion der Messdiener aus St. Vit und Langenberg sowie die Katholische Junge Gemeinde aus Langenberg. Sie widmen sich zusammen dem Thema Bienensterben. Dank der Unterstützung der Gemeinschaft für Natur- und Umweltschutz mit Ewald und Cäcilie Birkholz und Elmar Gottzky bauen sie Bienenhotels in verschieden Ausführungen. Einige Kinder füllen Wildblumensamen in liebevoll handbemalte Tütchen ab und bieten sie auf dem Wiedenbrücker Wochenmarkt an. Die fertigen Bienenhotels verkaufen sie nach dem Hochamt in Langenberg.

Doch damit nicht genug. Die Jugendlichen säen auf dem alten Friedhof im Schatten der St. Viter Barockkirche ein Streifen mit Blumensamen ein. Weitere Bienenhotels sollen zudem am Haxthäuserweg ihren Platz finden.

Erste Bank steht schon

In Batenhorst fertigen indes die Jungschützen neue Ruhebänke und setzen alte Bänke instand. Bürgermeister Theo Mettenborg besucht die verschiedenen Gruppen und ist begeistert. Die erste Bank findet außerhalb von Batenhorst in der Nähe der Gaststätte »Alter Hut« einen Standort.

Im Jugendhaus von St. Pius bauen 13 Jugendliche eine »Escape-Box«. Die soll beim Pfarrfest am 16. Juni zum Einsatz kommen. Die Jugendlichen schreiben dazu ein Rätsel mit verschiedenen Aufgaben. Wer das Rätsel löst, kann die Tür der »Escape-Box« öffnen.

Was des Rätsels Lösung ist, bleibt allerdings geheim. Dass müssen die Gäste beim Pfarrfest schon selber herausfinden.