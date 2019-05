Von Jan Hermann Ruthmann

Das Oratorium, bestehend aus zwei Teilen und insgesamt 42 Chorälen, Arien und Rezitativen, zählt zu den bekanntesten Werken Mendelssohns. Er erzählt die Geschichte des biblischen Propheten Elias, der sich gegen die Vielgötterei verschiedener Völkergruppen auflehnt. Das Oratorium wurde 26. August 1846 in Birmingham uraufgeführt. Nicht selten sind an dem Werk Hunderte von Sängerinnen und Sängern und ein großes Orchester beteiligt.

Das Sauerland hilft mit

Nicht anders ist es im gemeinsamen Projekt der Chöre aus OWL und dem Sauerland. Dekanatskantor Harald Gokus hat einen Projektchor mit Mitgliedern aus dem Jugendchor St. Clemens und dem Kirchenchor der Gemeinde gegründet. 30 Leute werden aus Rheda an dem Projekt mitwirken. Peter Volbracht bringt etwa 75 Mitglieder aus Jugendchor und Kirchenchor St. Petri Hüsten mit. Ralf Borghoff konnte aus dem Jugendchor, dem Kirchenchor und dem Kammerchor St. Laurentius Erwitte 50 Leute für den Elias begeistern. Die Kirchenmusikerin in Rietberg, Charlotte Kubasik, nimmt mit 20 Mitgliedern der Chöre an St. Johannes teil.

Bei der ersten großen Probe stehen gleich mehrere Stimmbildner bereit. Wer irgendwann Probleme mit der angeschlagenen Stimme hat, bekommt bei ihnen Hilfe.

Deutlich singen, Männer!

Nach dem Einsingen geht es in die einzelnen Stimmgruppen. Hier leitet Peter Volbracht den Sopran, Charlotte Kubasik den Alt, Harald Gokus den Tenor und Ralf Borghoff den Bass. In akribischer Kleinarbeit werden die einzelnen Choräle und Rezitative erarbeitet. Ralf Borghoff ist erst dann zufrieden, wenn jeder Ton sitzt. »Ihr müsst bei der Aufführung deutlich singen, ansonsten war unser ganzes Proben für umsonst, weil die Leute nichts verstanden haben«, schärfte er den Männern aus dem Bass ein.

Einen ersten Eindruck, wie groß diese Chorgemeinschaft eigentlich ist, bekommen die Mitglieder, als sie zur ersten gemeinsamen Einheit in die Kirche übergehen. Harald Gokus dirigiert den riesigen Chor und hat sichtlich Spaß. Nach der Mittagspause wird voller Eifer wieder in den Einzelstimmen geprobt.

Fast neun Stunden Probe

Fast neun Stunden Chorprobe gehen nicht spurlos an den Sängern vorbei. Nach der Kaffeepause ist von frischem Geist und Stimmgewalt nicht mehr so viel zu spüren. Doch dann schlägt die Stunde von Ralf Borghoff. Es ist 17.30 Uhr, die siebte Stunde der Probe, als er bei der Gesamteinheit in der Kirche das Dirigentenpult in Beschlag nimmt. Mit einer einzigartigen Lust an der Musik schafft er es, dass der müde Chor noch einmal alles aus sich herausholt. Er fegt durch den Altarraum, schreit die Leute fast an, ohne sich im Ton zu vergreifen. Es macht einfach Spaß noch ein letztes Mal sich einen Ruck zu geben. Punkt 19 Uhr gehen die Chöre zum gemütlichen Beisammensein in einer Oelder Brauerei über. Ein frisch gezapftes Getränk haben sie sich nach diesem Tag wirklich verdient. Müde aber glücklich steigen sie in ihre Busse.

Vier Konzerte geplant

Drei weitere gemeinsame Probentage sind im Juni in Arnsberg und im September in Erwitte geplant. Insgesamt vier mal werden die Ausführenden den Elias aufführen: Am 1. November in der St.-Petri-Kirche, Hüsten, am 3. November in St. Clemens, Rheda, und am 10. November in der Stiftskirche St. Cyriakus, Geseke.

Ein Highlight ist das gemeinsame Konzert in Poligny, Frankreich, am 16. November. Als die Jugendchöre im vergangenen Jahr zum internationalen Pueri Cantores Chorfestival nach Barcelona gefahren sind, haben sie in Poligny Halt gemacht und ein Konzert gegeben. Daraufhin luden die Verantwortlichen sie ein, den Elias auch in der Kirche Saint Hippolyte aufzuführen. »Es ist ein enormer Aufwand, aber wir werden das hinkriegen. Gerade diese gemeinsamen längeren Fahrten stärken die Chorgemeinschaft und das ist letztendlich auch wichtig«, sagt Harald Gokus.

Im November werden 175 Stimmen und ein Orchester die Kirchen des Erzbistums Paderborn füllen. Bis dahin wartet noch eine ganze Menge Arbeit auf die Chöre.

Der erste Grundstein für eine gute gemeinsame Zusammenarbeit wurde am Samstag in Rheda schon mal gelegt.