Von Tim Bergheim

Rheda-Wiedenbrück (WB). Auch da ist offensichtlich längst zusammengewachsen, was zusammen gehört. Vor diesem Hintergrund stellte Clemens Tönnies, Vorsitzender des Schützenvereins zu Rheda von 1833, bei der sonntäglichen Königsparade die neuen Majestäten »stilecht« vor – in breitem sächsischen Idiom.

Um aber schnell wieder in den westfälischen Tonfall zurück zu wechseln, als er seinem Bedauern Ausdruck verlieh, dass René Mühle erst im Jahre 1997 »rüber gemacht« hatte und deshalb »kein Begrüßungsgeld mehr kassieren konnte«. Allgemeines Gelächter; der neue Schützenkönig kommentierte die Worte des Schützenbosses mit einem breiten Grinsen.

Heißer Wettkampf bis ins letzte Stechen

Der Vorsitzende war es höchst persönlich, der René Mühle zuvor im Schießstand einen heißen Wettkampf bis ins letzte Stechen geliefert hatte. Doch dann zeigte der 45-Jährige die besseren Nerven und hängte Tönnies auf der Zielgeraden ab. Die neue Majestät der Stadtschützen hat DDR-Blut in den Adern: Geboren wurde Mühle in Bad Schlema im Erzgebirge, das heute »Aue-Bad Schlema« heißt. Den Stadtschützen gehört er seit 2012 in der Gruppe Gaukenbrink an.

Gern macht sich Mühle im Verein nützlich: So hilft er den Fest-Offizieren bei den Vorbereitungen des jährlichen Schützenfestes. Entsprechend wurde der neue König in diesem Jahr auch zum Unteroffizier befördert. Erfahrung beim Ablauf des Königsjahres durfte Mühle schon 2014/2015 als Mitglied des Throngefolges des Königspaares Detlef und Elke Eschke sammeln. Von Beruf ist der neue Schützenkönig Lagerist bei Rippert Anlagen-Technik in Clarholz.

Tochter Michelle ist mit auf dem Thron

Auch die Königin an der Seite von René Mühle stammt aus der ehemaligen DDR: Ehefrau Jeanette wurde in Erlabrunn im Erzgebirge geboren. Die 46-Jährige arbeitet als Verkäuferin in einem Drogeriemarkt in Rheda. Jeanette Mühle trat wie ihr Mann ebenfalls vor sieben Jahren den Stadtschützen bei und gehört der Gruppe Tubes an. Sie hilft immer bei der Dekoration des Festzeltes und war auch schon Hilfe beim Sonntags-Frühstück.

Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: Leonie (15) und Michelle (19). Letztere begleitet die Eltern auch an der Seite von Maximilian Ernst auf dem Thron durch ihr großes Jahr. Die drei weiteren Thronpaare sind: Dirk und Tanja Buschmaas, Klaus Michels und Kerstin Heitmann sowie Thomas Pieper und Zivka Ivanova. Thronoffiziere sind Burkhard Specht und Frank Arzu.

Jungschützenvolk bejubelt Kim Winkel

Den Erfolg von Kim Winkel unter der Vogelstange begleitete großer Jubel des Jungschützenvolks: Die 21-Jährige erlegte den Wappenvogel mit dem 82. Schuss und ließ damit 23 Konkurrenten um den Königstitel hinter sich. Die junge Frau, die an der Zentralen Akademie für Berufe im Gesundheitswesen (ZAB) in der Ausbildung zur Krankenschwester steht, wählte sich Marvin Hoffmann zu ihrem Prinzgemahl.

Die neue Jungschützenkönigin Kim Winkel. Foto: Tim Bergheim Die neue Jungschützenkönigin Kim Winkel. Foto: Tim Bergheim

Begehrt waren beim Schützennachwuchs einmal mehr die Insignien des Adlers: Eileen Schmidt sicherte sich mit dem sechsten Schuss den Anker, zwei Schuss später freute sich Simon Schnitker über die Krone. Der Apfel ging an Maurice Doy (Schuss 18), das Zepter an Vivien Kalthöfer (35).

Der dritte Tag des Rhedaer Schützenfestes gehörte zunächst der glanzvollen Königs-Parade auf dem Doktorplatz, bei der zahlreiche Bürger das neue Königspaar René und Jeanette Mühle und ihren Hofstaat in vollem Ornat unter die Lupe nahmen. Bevor der große Festball das Fest beschloss, leisteten sich 200 Stadtschützen noch ein dreistündiges, zähes Ringen um den Titel des Vogelkönigs.

Zähes Rennen um die Insignien

Mit dem 278. Schuss holte Jörg Johanndrees den hölzernen Rest des Adlers aus dem Kugelfang. Der 50-Jährige strahlte übers ganze Gesicht. Schon das Rennen um die Insignien gestaltete sich zäh. Ging es bei der Krone (Klaus-Ulrich Rüping, Schuss 7) und Apfel (Andre Wenzel: 14) noch schnell, so fiel das Zepter erst mit dem 106. Schuss an Thorsten Bocks. Michaela Neumann (151) freute sich über den rechten Flügel, Mathias Ruhose (160) über den linken.

Ehrungen hatten bei der sonntäglichen Kaffeetafel im Festzelt im Blickpunkt gestanden. Dabei wurde Manfred Redecker zum Ehrenmitglied der Stadtschützen ernannt. Für 50-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Heinz Polenk und Hans-Albert Lange geehrt. 60 Jahre gehören dem Verein Werner Eckert, Willi Pohlmann und Heinz Fechtelhoff an.