Um mehr über die Vorstellungen, Wünsche und Bedürfnisse der älteren Bevölkerung zu erfahren und diese zukünftig noch besser berücksichtigen zu können, geht ein neues Projekt an den Start: Organisiert vom Kreis Gütersloh und der Stadtverwaltung Rheda-Wiedenbrück wurde ein Fragebogen entwickelt, der über die Lebensumstände aller Bewohner über 60 Jahren Klarheit schaffen soll. 12.200 Fragebögen werden im Zuge der Befragung versandt.

»Wir erhoffen uns eine aktive Teilnahme an dem Projekt«, erklärt Larissa Varol von der Abteilung Soziales und Integration der Stadtverwaltung. »Je mehr Bögen zurückkommen, desto besser können wir auf die Wünsche der Senioren eingehen.« In den Fragebögen werden die allgemeine Situation der Befragten, Angaben zur Wohnsituation, die Mobilität, die genutzten Freizeitangebote, das eventuell ausgeführte Ehrenamt, bestehende Beratungsangebote sowie Unterstützungsmöglichkeiten thematisiert. Selbstverständlich werden alle Angaben vertraulich behandelt und ausschließlich in anonymisierter Form ausgewertet. Der Datenschutz bleibt voll gewährleistet. Im Anschluss sollen Handlungsalternativen für die ältere Generation entstehen.

Die Fragebögen werden in den nächsten Tagen allen Bürgern über 60 Jahren zugeschickt. Nach dem Ausfüllen können diese postalisch oder per E-Mail zurückgesandt werden. Ferner stehen Sammelboxen an zentralen Orten in allen Ortsteilen (siehe Info-Kasten). Hilfestellung beim Ausfüllen bieten neben der Fachverwaltung sowohl der Seniorenbeirat als auch die externen Beratungsstellen (unter anderem DRK-Integrationsagentur und SKFM) an. Die Auswertung der Fragebögen wird nach den Sommerferien abgeschlossen sein.

Hier stehen die Sammelboxen

Rheda: Rathaus, Rathausplatz 13, Kreissparkasse, Neuer Wall 1, Volksbank, Andreas­straße 6.

Wiedenbrück: Historisches Rathaus, Markt 1, Kreishaus Wiedenbrück, Wasserstraße 14, Kreissparkasse Wiedenbrück, Wasserstraße 8 bis 12, Volksbank, Markt 8.

Batenhorst: Pfarrheim, Hellweg 208.

Lintel: Landgasthaus Pöppelbaum, Am Postdamm 28.

St. Vit: Bäckerei Vorbohle, Stromberger Straße 117.

Spätester Abgabetermin für die Fragebögen ist der 1. Juli.