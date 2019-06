Von Waltraud Leskovsek

Rheda-Wiedenbrück (WB). Die Entscheidung, das Internationale Kulturfest in Rheda-Wiedenbrück wieder zurück in die Rathausstraße zu holen, hat sich als goldrichtig erwiesen. Die wichtige und etablierte Veranstaltung war bereits am frühen Samstagmittag gut besucht. Nicht nur köstliche Düfte von frisch Gegrilltem, Zwiebeln und Knoblauch oder deftigen Eintöpfen lockten das Publikum an.

Nach dem eher schwachen Besuch im vergangenen Jahr, als das Traditionsfest auf den Bahnhofsvorplatz verlegt worden war, wurde jetzt wieder der Bereich vor dem Rathaus vorgezogen. Nebenan lief der Wochenmarkt und die Menschen schlenderten ganz selbstverständlich anschließend mal über das Fest, trafen Bekannte oder ließen einfach mal die Küche daheim kalt, weil das Angebot der verschiedenen Kulturvereine sagenhaft ist.

Gemaltes Tattoo erinnert Cladis Pabst an Brasilien

Als Au-Pair kam Cladis Pabst aus Brasilien vor vielen Jahren nach Deutschland. Sie absolvierte im Anschluss eine Ausbildung zur Produktdesignerin und ist geblieben. Ihre Mutter und auch ihre Schwester leben inzwischen auch in Rheda-Wiedenbrück. Heimat ist für sie da, wo die Familie ist. Sie lässt sich gerade ein Tattoo von Ceydan auf einen Arm malen. Eine Sonne, die sie ein bisschen an Brasilien erinnert. Ceydan ist Mitglied des Vereins »Demokratie Leben«. Die Jugendlichen waren in Rheda dabei, um mit den Gästen ins Gespräch zu kommen und auf sich und ihre Beweggründe aufmerksam zu machen. Cladis Pabst findet das richtig gut. »Es sollte selbstverständlich sein, dass sich die Kulturen akzeptieren«, meint sie. Sie hat durch Freunde ihrer Tochter andere Kulturen kennengelernt und findet es spannend.

Bei »Demokratie Leben« geht es in erster Linie darum, die Vielfalt der Menschen zu akzeptieren. Vor gut einem Jahr erst haben sie sich gegründet und sind jetzt schon ein gutes Stück weiter. Sie besuchen Workshops wie zum Thema Welthierarchie. Dazu haben sie auf dem Kulturfest Besucher befragt. In Marokko ist den Menschen beispielsweise die Religion am wichtigsten, in den Niederlanden die Selbstständigkeit. Was den Rheda-Wiedenbrückern wichtig ist, dass wollen sie herausfinden. Der Stand der jungen Menschen passte auf jeden Fall hervorragend auf das Fest und gab ihm einen frischen, jugendlichen Kick.

VfL Rheda stürmt mit 50 Kindern und Jugendlichen die Bühne

Auf der Bühne war fast ausnahmslos Programm wie Tänze und Gesang. Mit rund 50 Kindern und Jugendlichen war der VfL Rheda mit verschiedenen Tänzen dabei. Stolz war Bianca Weber vom Rumänischen Verein, weil sie den tollen Sänger Valerica Buturca, der seit 2007 in Deutschland lebt, gewinnen konnte und zudem den Klavierspieler Peirica Gagiou, der eigens aus Rumänien gekommen war, um seinen Landsmann zu begleiten. Die italienische Tanzgruppe um Antonio Azzerelli begeisterte mit italienischer Folklore auf der Bühne.

Das Fest fand zum 38. Mal statt und bei vielen Teilnehmern spürt man einfach, wie routiniert sie geworden sind. Beim Alevitischen Kulturverein wurde mit dem modernen Gasgrill das Fleisch gebraten und die Frauen hatten Frischhaltehauben angeschafft, damit ihre leckeren Speisen wie Weinblätter, Couscous-Salat, gefüllte Teigtaschen und Linsenfrikadellen sauber und gekühlt standen. Der Stand des usbekischen Vereins »Exorior« der Familie Hess hatte hohen Besch. Der Generalkonsul der Republik Usbekistan, Nuriddin Y. Mamajonov, war eigens aus Frankfurt gekommen, um das Fest zu besuchen.