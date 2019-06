Von Waltraud Leskovsek

»Bei der heiligen Elisabeth fühlten wir uns alle sofort angesprochen«, erzählt Gerlinde Fortmann am Samstagabend bei der Segnung des Häuschens. Pastor Rüdiger Rasche betonte bei der kleinen Feierstunde, dass zwar niemand genau wisse, ob jemals ein Heiligenhäuschen an dem Weg gestanden habe.

Sicher sei jedoch, dass dieser Weg von Gläubigen in der früheren Vergangenheit oft genutzt wurde, als Wiedenbrück noch zum Bistum Osnabrück gehörte. Er befürwortete die Wahl der Heiligen Elisabeth, die sich im Dienst an den Armen aufgezerrt habe. »Wir alle haben eine Verantwortung für die Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Lassen Sie uns alle handeln wie die Heilige Elisabeth von Thüringen, wenn wir an diesem schönen Ort vorbeikommen und innehalten«, betonte er. 14 Monate haben nicht nur Jürgen und Gerlinde Fortmann mit einem Freundeskreis und vielen weiteren Helfern und Sponsoren das Häuschen gebaut, damit der Heiligenhäuschenweg in Zukunft auch zu Recht seinen Namen trägt.

Bank, Rasen und Pflanzen umgeben das Heiligenhäuschen

Der Platz im Bereich des Wendehammers ist hübsch geworden. Eine Bank, Rasen und Pflanzen umgeben das Heiligenhäuschen. Und es ist wohl weit und breit das einzige dieser Art, das eine Solarzelle auf dem Dach hat, damit auch abends der Innenraum beleuchtet ist.

Der Männerchor Liedertafel Eintracht begleitete die Feierstunde musikalisch. Nachbarn und Bekannte aus der Umgebung kamen, um anlässlich der Einweihung ein kleines Straßenfest zu feiern. Gerlinde und Jürgen Fortmann sind glücklich, dass nun alles fertig ist. Sie wünschen sich, dass nicht nur sie und die Nachbarn, sondern auch Vorbeikommende den Augenblick nutzen und innehalten.

Familie Fortmann pflegt mit der Nachbarschaft den Bereich

Gepflegt wird der Bereich insbesondere von Familie Fortmann mit Unterstützung der Nachbarn. Der stellvertretende Bürgermeister Norbert Flaskamp dankte der Familie im Namen der Stadt für das große Engagement. »Sie identifizieren sich mit der Straße, in der sie wohnen. So viel Leidenschaft für ein schönes Umfeld ist beispielhaft«, machte er deutlich. Die Heiligenfigur ist eine Spende der Bildhauerei Löppenberg.