Von Rainer Stephan

Dass die Franziskaner sich nach 375 Jahren aus Wiedenbrück zurückziehen, hatte für große Betroffenheit in der Bevölkerung gesorgt. Was kommt danach? Was wird aus den Gebäuden? Und wie kann man den gepflegten Klostergarten künftig nutzen?

Sechs Initiatoren

Antworten auf diese Fragen liefern jetzt sechs engagierte Bürger, die sich eng mit dem Wiedenbrücker Kloster verbunden fühlen: Sabine Daelen und das Ehepaar Michael und Sonja Rakete, die sich als Nachfolger des 2017 verstorbenen Gärtners Bruder Ferdinand um den Klostergarten kümmern, sowie Dr. Heiner Wortmann, Georg Effertz und Christian Schnieder von der »Fördergemeinschaft Franziskushaus«. Sie regen die Gründung einer gemeinnützigen Genossenschaft mit dem Namen »Kloster Wiedenbrück e.G.« an.

Immobilie erwerben

Die Genossenschaft soll die noch im Besitz der Franziskaner befindlichen Immobilien, für die die Stadt ein Vorkaufsrecht besitzt, erwerben und ein Konzept für die zukünftige Nutzung des Klosters entwickeln. »Es geht uns darum, das wunderbare Haus und den Garten mit seiner zauberhaften Atmosphäre für die Bevölkerung zu erhalten«, sagt Sonja Rakete. Gedacht ist an eine Nutzung des Denkmals als soziale und kulturelle Begegnungsstätte. Heiner Wortmann: »Wir wollen und müssen verantwortungsvoll mit dem Erbe der Franziskaner umgehen.«

Mit ihrem Vorstoß kommen die potenziellen Genossenschaftsgründer möglicherweise auch kapitalkräftigen Investoren aus der Wirtschaft zuvor. So wusste Georg Effertz bei der Vorstellung der Pläne im Klostergarten davon zu berichten, dass bereits sechs bis zehn Bauträger Interesse am Kloster gezeigt haben.

Prominente Fürsprecher

Für die Idee einer gemeinnützigen Genossenschaft gibt es Zustimmung von prominenter Seite: So stehen nach Informationen von Georg Effertz Bürgermeister Theo Mettenborg, Pfarrdechant Reinhard Edeler, der Pastoralverband Reckenberg und der Franziskanerorden hinter der Idee. Auch Bundestagsabgeordneter Ralph Brinkhaus hat seine Unterstützung – beispielsweise beim Einwerben von Fördermitteln – zugesichert. Unabhängig davon setzen die Klosterfreunde auf eine breite Bürgerbeteiligung. Georg Effertz: »Wir brauchen viele Menschen aus Rheda-Wiedenbrück und darüber hinaus. Je mehr sich engagieren, desto größer ist die Chance für einen Erhalt.«

Mitglied der Genossenschaft kann jeder werden, der mindestens einen Geschäftsanteil von 125 Euro erwirbt, wobei die Einlage nicht in voller Höhe eingezahlt werden muss. Unter der Adresse www.kloster-wiedenbrueck.de können sich Interessenten ab sofort registrieren. Das Geld soll in voller Höhe in Unterhaltung und Nutzung des Klosters fließen.

Viele Ideen für die Zukunft

Vorrangiges Ziel der Genossenschaftler ist die Weiterführung des Franziskushauses mit seinen 20 Betten als Jugendgästehaus. Mit dem Bistum Paderborn und dem Jugendpastor Olaf Loer ist darüber bereits gesprochen worden. Darüber hinaus gibt es weitere Ideen: ein Café und ein Klosterladen, in dem hauseigene Produkte angeboten werden. »Seminare zu Themen wie Gärtnern, Natur, Religion, Spiritualität und Gesundheit könnten ebenso angeboten werden«, sagt Michael Rakete. Auch kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen, Konzerte und Klostermärkte sind angedacht.