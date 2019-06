Stoßen an: (von links) Simone Hördel, Winzer Hans-Jürgen Schön aus Siefersheim, Dr. Peter Karduck, Jürgen Monkenbusch, Margret Reker, Rolf Fricke und Christa Ost. Foto: Waltraud Leskovsek

Rheda-Wiedenbrück (WB/wl). Mit netten Menschen, seien es nun gute Bekannte oder Fremde, beisammen sitzen, edle Tropfen aus den verschiedensten Weinkellern kosten und plaudern, dass macht ein gutes Weinfest aus. Auf dem Doktorplatz in Rheda startete die inzwischen schon 33. Veranstaltung am Freitag.

Die Wetterprognosen sind prima, und somit steht einem gelungen Fest auf dem historischen Doktorplatz mit seinem wunderschönen Ambiente nichts mehr im Wege. Winzer aus verschiedenen Regionen sind vertreten und laden dazu ein, ihre besten Weine zu verkosten und mit den Gästen ins Gespräch zu kommen. Einige kommen schon seit vielen Jahren wie das Weingut Keber-Kolling aus Bad Kreuznach oder das Weingut Schön aus dem Rheinhessischen Siefersheim, das sogar von Anfang an dabei ist. Sie sind inzwischen alte Bekannte in Rheda. Andere sind erst zum zweiten oder dritten Mal dabei und bauen sich gerade einen Fanclub in der Region auf. Fünf Winzer sind mit im Boot, und die heimische Weinhändlerin Crista Ost schenkt edle Tropfen vom Weingut Biegler-Müller aus Dolgesheim aus.

An diesem Samstag geht das bunte Treiben um 17 Uhr los. Für musikalische Begleitung sorgen die Band »Sultans of Swing« sowie DJ Lou. Für den kleinen Hunger zwischendurch ist gesorgt: Das Back-Huus serviert »Dinetten«, und passend zu den Weinen gibt es Käseteller von »Degen«. Schmackhafte Köstlichkeiten und Leckeres vom Grill hat wie immer Nottbrock-Monert für die Besucher vom Weinmarkt parat. Die Gastronomen vom Doktorplatz sind selbstverständlich auch dabei und rahmen das gemütliche Weinfest ein.