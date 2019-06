Von Waltraud Leskovsek

Der 36-jährige Winzer Christoph Weinbach aus Ober-Flörsheim in Rheinland-Pfalz ist seit einigen Jahren regelmäßig mit seinen Produkten in Rheda zu Gast. Und er kommt gerne, nicht nur wegen der angenehmen Atmosphäre auf dem Doktorplatz. Auch in Gütersloh war er zu Pfingsten vertreten sowie auf einigen anderen Weinfesten in der Region. Auch wenn es manchmal sehr viel Arbeit sei, ist er gerne auf den Festen unterwegs, weil sie für ihn ein wichtiges Standbein sind.

Winzer Christoph Weinbach. Winzer Christoph Weinbach.

Weinbach führt seinen Familienbetrieb in der dritten Winzergeneration. Heute sei es wichtig, dass man genügend Anbauflächen habe, gute Produkte herstelle und ein perfektes Marketing praktiziere, berichtet er am Rande des Rhedaer Festes. Für ihn ist der Umsatz, den er dort macht, immens wichtig. Des Weiteren könne er gut seine Kunden betreuen, weil viele von ihnen zur Weinprobe kommen oder aber Bestellungen aufgeben. Genauso wichtig sei die Kundenakquise: »Wenn du gut rüberkommst, ein bisschen von deinem Betrieb erzählst und deine Weine zur Verkostung anbietest, dann bleiben auch schon mal Kunden hängen«, erzählt Weinbach.

In Rheda baut sich Christoph Weinbach gerade einen Kundenstamm auf. Sein Vater Wilfried habe es noch etwas einfacher gehabt. Vor 20 Jahren seien die Käufer sehr treu gewesen und hätten über Jahre oder gar Jahrzehnte ihren Wein bestellt. Heute seien die Käufer vielseitiger unterwegs: »Mal bestellen sie hier, mal dort.«

Auch 2020 auf dem Doktorplatz

Christoph Weinbach, der von Kindesbeinen auf die Arbeit im Weinberg kennt, wollte nicht zwingend Winzer werden. Nach dem Abitur hat er dennoch eine Winzerausbildung gemacht und dabei verschiedene andere Betriebe kennengelernt. Heute hat er selbst eine kleine Familie, und auch seine Frau Christina stammt aus einer Winzerfamilie. Auf die Frage, was denn sein persönlicher Lieblingswein sei, antwortet er, dass es der Rotwein sei, den er zur Geburt seines ersten Kindes kreiert hat, den »Cuvée Philipp«.

Margret Reker, Organisatorin und Vorsitzende der ausrichtenden Initiative Rheda, war mit dem Verlauf des Weinfests sehr zufrieden: Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite; am Freitag war schon zeitig kein Sitzplatz mehr zu bekommen, ebenso am frühen Samstagabend. Live-Musik schallte durch die Straßen. Reker dankte allen Helfern, die binnen weniger Stunden den Markt aufgebaut und den Doktorplatz in die gute Stube von Rheda verwandelt hatten. Im nächsten Jahr soll der Doktorplatz nach der Neugestaltung pünktlich zum Zeitpunkt des Weinfests wieder fertig sein. Bürgermeister Theo Mettenborg wünschte allen Besuchern, dass sie am Ende des Abends reich nach Hause gehen, »weil wahrer Reichtum im Genießen besteht.«