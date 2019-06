Zusätzlich zu den 2000 Euro Preisgeld, die für die Weiterentwicklung seines Projektes bestimmt sind, erhält er ein Stipendium der Stiftung Studienfonds OWL für ein Studium an einer der Hochschulen in der Region. Das Ratsgymnasium darf sich zudem ein Jahr lang »Einstein-OWL-Schule« nennen.

Bei der Präsentation vor Jury und Publikum am Mittwochabend in der Hochschule OWL war dem Nachwuchsforscher keine Aufregung anzumerken. Souverän berichtete der 16-Jährige über sein übergeordnetes Ziel, nämlich eine nachhaltige, umweltschonende Alternative zu Fichtenzellstoff als Rohstoff für Papier zu finden. Seine Idee, Papier aus Heu zu machen, setzte er in einem Praktikum im Labor einer Papierfabrik um und stellte nach vielen Versuchen fest: Das Papier ist beschreibbar, stabil, reiß- und bruchfest.

Hans-Ulrich Höhl von der Carina-Stiftung Herford betonte in der Laudatio, dass Leonard Brinkmeier damit eine industriell nutzbare Anwendung präsentiert hat. »Die saubere experimentelle Darstellung hat uns überzeugt. Das Papier aus Altpapier und Heu ist ein fast fertiges Produkt, das sicherlich in Kürze weiterentwickelt wird.« Da Leonard in Kürze ein zweites Praktikum in der Papierfabrik plant, wird die Forschung in jedem Fall weitergehen.

2000 Euro Preisgeld und ein Stipendium

Über den zweiten Platz und 1000 Euro Preisgeld freute sich Christian Thormälen vom Engelbert-Kämpfer-Gymnasium in Lemgo. Er überzeugte die Jury mit einem neuen Ansatz des Gütertransportes. Der dritte Platz ging an Felix Haschke (Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule Borgholzhausen) und Luca Leon Kröger vom Widukind-Gymnasium Enger für »Smart Drive – Steuerungselek­tronik für E-Mobile«.

Bevor die Preisträger am Mittwochabend bekannt gegeben wurden, hatten die Schüler schon einen langen und nervenaufreibenden Tag hinter sich. Die fünf Teams der Endrunde waren zur Peter-Gläsel-Stiftung nach Detmold gereist, um der Jury ihre Projekte zu präsentieren und Fragen zu beantworten. Erst bei der Preisverleihung selbst wurde das Geheimnis um die Gewinner gelüftet. Der »Einstein-OWL« wird seit 2010 jährlich unter anderem von der Osthushenrich-Stiftung (Gütersloh) vergeben. Der Studienfonds OWL (Paderborn) unterstützt den Schülerpreis bei der Vergabe von Stipendien an die Preisträger. Die Stiftungen fördern mit dem »Einstein-OWL« naturwissenschaftlich und technisch interessierte Schüler, die über mindestens drei Monate unterstützt von einem Lehrer an innovativen Projekten gearbeitet haben. Gleichzeitig ermuntern sie die Preisträger über das Stipendium, in der Region zu studieren. Damit wollen die Stiftungen kluge Köpfe in OWL halten.